Во Львове задержан предполагаемый убийца мэра Симеиза Кирилла Костенко

В лобовое стекло машины градоначальника выстрелили четыре раза, одна пуля попала в голову. Фото: кадр из видео Сергея Псарева

Громкая история убийства мэра Симеиза Кирилла Костенко получила продолжение спустя восемь лет. Силовики города Львов задержали мужчину, которого подозревают в этом преступлении. В пресс-службе нацполиции Украины сообщили, что с момента убийства мужчина скрывался за границей и был в розыске.

- Несколько дней назад оперативники управления стратегических расследований во Львовской области нацполиции получили информацию о пребывании разыскиваемого на территории области, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства. - Оперативник и следователи областной полиции задержали фигуранта.

У мужчины нашли оружие, патроны, а еще - поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны.

По данным силовиков, неизвестный мужчина в феврале 2013 года расстрелял автомобиль, в котором был мэр одного из курортных городов. Сожженную машину подозреваемого и оружие нашли правоохранители. Личность предполагаемого убийцы установили, но житель Львова покинул территорию Украины, после чего был объявлен в розыск.

У Кирилла Костенко осталась супруга и пятеро детей.

В комментарии КП-Крым вдова Олеся Костенко сообщила, что знает о задержании подозреваемого во Львове:

- Я, конечно, слышала об этом. Но комментировать никак не буду, чтобы не мешать следствию.

История, которую описывают украинские силовики, явно имеет отношение к убитому в феврале 2013 года мэру Симеиза Кириллу Костенко. Здесь совпадают не только сроки, но и вышеописанные детали.

Тогда градоначальник ехал на своей машине к зданию поселкового совета, но другая машина перегородила дорогу. Четыре пули пробили лобовое стекло, одна из них попала прямо в голову мэру. Председатель совета скончался на месте.

Одна из сотрудниц мэрии видела произошедшее и вызвала полицию. Силовики нашли сожженный автомобиль, из которого стреляли, недалеко от Симеиза. Внутри был разобранный автомат. Для розыска подозреваемых был введен план «Перехват», но тогда никого не удалось задержать.

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