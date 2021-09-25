Крым, вид сверху: Как видят полуостров птицы, летчики и космонавты

Фото кинокомпании "Киммерия"

«Смотри, смотри, это же Царский курган», «глядите, Кояшское озеро», «о, Крымский мост» - по зрительному залу идет ропот. Все пытаются угадать, какой сейчас на экране пейзаж или объект Крыма, если на него смотреть вверх тормашками, да еще и с космической орбиты. Мы на показе фильма «Крым небесный», снятого режиссером-документалистом Сергеем Дебижевым.

Фото кинокомпании "Киммерия"

Полтора часа фильма идет без закадрового текста. Несколько реплик космонавтов, утренняя зарядка на проводном радио и все. Остальное время со зрителем разговаривает Крым через свои закаты и рассветы, штормящее морем и заснеженные горные вершины. Некоторые виды запечатлены в разное время года, и их монолог звучит по-разному. Но в целом это фильм о маленьком чуде на большой планете Земля в очень большом космическом пространстве.

Фото кинокомпании "Киммерия"

- В отечественном кинематографе это первый опыт фильма-зрелища, снятого по международным стандартам в качестве 4К, - отметил режиссер картины. - Это новые технологии, новое прочтение документалистики. Мы лелеем такую надежду снять картину в таком качестве о нашей стране, создать такой киногимн России. Но пока снимаем фильмы об узловых точках, энергетических и сакральных центрах. И Крым - одна из них, поскольку здесь сходятся все сложные геополитические, духовные, культурные силовые линии. И мы рассматриваем Крым как отдельную планету, как отдельное место, которому нет равных на Земле. Один из мудрецов сказал, что Крым — это живое клокочущее сердце мира и в этом нет никакого преувеличения.

Съемочная группа фильма "Крым небесный" Фото: Анна КИРИЕНКО

Работа над фильмом шла три года. Специально для съемок изготовили осветительный дрон, чтобы имитировать лунные тени на развалинах Херсонеса и в Царском кургане. Эмоциональную составляющую картины создает музыкальный ряд, написанный рок-музыкантом, одним из фронтменов группы «Deadушки» Виктором Сологубом. Внутреннюю драматургию поддерживают лица людей и коты, ожидающие возвращения рыбацких лодок.

Еще до выхода на экраны, фильм привел к скандалу на Московском кинофестивале, поскольку по правилам двое из трех членов его жюри должны быть зарубежными знаменитостями. Оценить «Крым небесный» по заслугам они не смогли из политических соображений.

Фото кинокомпании "Киммерия"

- Надеемся, что наш фильм будет определенным вкладом в то, чтобы развеять этот миф о Крыме. Но поскольку слово «Крым» мучает всю планету, есть английская версия «Celestials Tavrida», - уточнил Дебижев. - В дружественных странах мы будем показывать эту картину под оригинальным названием.

Пока ленту показывают на фестивальных площадках. Из-за атиковидных ограничений перенесена премьера в московском парке Зарядье, в Михайловском театре Санкт-Петербурга. В День народного единства 4 ноября должна пройти премьера в Крыму.

Фото кинокомпании "Киммерия"

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