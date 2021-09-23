Бросить все и уйти в сыровары: Как экономист из Екатеринбурга в Крыму фермером стал

Туристы охотно едут посмотреть на овечек и попробовать сыр из их молока Фото: Анна КИРИЕНКО

Допустим, вам глубоко за 30, есть семья, место руководителя в торговой компании, квартира в мегаполисе, машина, финансовая стабильность и организованный быт. Допустим, достигнув всего этого душа требует новых горизонтов, потенциал рвется на практические просторы, а знания дают уверенность в собственных силах. Что делать? Конечно, собирать чемоданы, ехать в Крым, покупать землю, молочных овец и становиться сыроваром.

Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЕЛ

Еще сравнительно недавно любой съезд на 5-10 км от основных трасс вгонял в депрессию. Наследие колхозов-миллионеров под чистую вырезано на металлолом, признаки жизни только возле магазинов и с утра на автобусных остановках, откуда хозяйки везут на ближайший рынок продукцию своего нелегкого ручного труда - молоко, сметану, творог. Теперь на окраине села, за последними домами с проваленной крышей и видавшими иные времена соснами у бывшего крыльца колхозной управы, развернули бурную деятельность они - переселенцы из крупных городов.

На ферме производят до 15 видов сыров Фото: Анна КИРИЕНКО

- Я переехал в Крым в 2017 году, - рассказывает КП-Крым фермер Денис Ваньжа. - Тут ключевой толчковый момент сложно описать. Хорошо, когда человек из мегаполиса, который знает систему, переезжает в сельскую местность с пониманием, как здесь и что выстроить, потому что это есть в голове. Все было запланировано, рассчитано, продумано на несколько лет вперед и продвигается, просто пока не в тех масштабах. Сегодня надо делать то, что будет востребовано завтра. В Крыму в любом случае надо встречать туристов, и встречать их местным продуктом, ремесленным, а не штамповкой, которая есть везде.

ДАЕШЬ ФЕСТИВАЛЬ

Фермерство и ремесленничество в Крыму стало развиваться сравнительно недавно. Началось все с гаражного виноделия, в которое стали уходить финансисты, банкиры, управленцы, покупая по несколько гектаров виноградников и выводя свои торговые марки. Потом к ним подтянулись производители сыра, меда, хлеба, а сейчас крафтовый продукт набирает обороты во всех сферах, потому что в этом есть дом, душа, жизненная энергия. А промышленность - это поток, конвейер. Наверное поэтому на престижном гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. Мир» в Истре представлены только фермерские продукты. И крымская продукция занимает лидирующие позиции в конкурсной программе.

Сыры носят названия крымских топонимов Фото: Анна КИРИЕНКО

- Нам в Крыму не хватает своего ремесленного фестиваля, - считает Ваньжа. - Гастрономия, косметика, рукоделие, работы из дерева, металла и камня достойны представления на общей площадке. Сейчас небольшие ярмарки проходят, но как вкрапления в другие фестивали.

НЕ БРЫНЗОЙ ЕДИНОЙ

«Крымскость» как бренд приносит свои маркетинговые результаты. Начиная от названия самого фермерского хозяйства «Феодоро» по аналогии с византийским княжеством в Крымских горах, до названия сортов сыра - твердый, как рука скифа «Маврон-Кастрон» в память о греческом названии Белогорска, «Розенталь» в честь крымских немцев из нынешнего села Аромантное, «Цюрихталь» - от крымских швейцарцев из села Золотое поле. Крымский святитель Гурий, бухта Ласпи, Ливадия и Массандра - сыры с такими названиями пользуются спросом не меньше, если бы их звали «Горгонзола», «Бри», «Валансе» или «Камамбер». Безусловно, все зависит от широты кругозора самого сыровара и его интеллектуальной отягощенности.

Экскурсия с дегустацией стоит 700 рублей Фото: Анна КИРИЕНКО

- Такой уровень образования, какой мне дал мегаполис, я тут не смог бы получить, - уверен Ваньжа. - В современном мире надо учиться развитым технологиям в разных странах - практику изучать там, а применять здесь. Россия должна подниматься.

Поэтому в хозяйстве уральского экономиста воплощены в жизнь греческие и израильские технологии: одни следят за стадом, другие доят овец. Отечественных комплексов подобного рода нет. Зато есть умельцы, способные следить за оборудованием и чинить с помощью отвертки и высших сил, если вдруг выйдет из строя.

Погладить ягненка для жителя мегаполиса особое удовольствие Фото: Анна КИРИЕНКО

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Государство помогает финансово, хотя вложенные инвестиции отобьются через десяток лет. Смысла в производстве только сырья нет, но если предприятие замкнутого цикла, да еще и является объектом туристического посещения, меры государственной поддержки усиливаются.

- Это предприятие рассматривается как кооперация, - поясняет начальник управления животноводства Минсельхоза Крыма Алексей Каменцев. - Думаю, что на будущий год рассмотрим его как производственный кооператив и будем выделять финподдержку. Предприятие уникальное для Крыма потому, что здесь есть цикл от молока до переработки, и это лучшее, что сегодня можно предложить. Форма этого предприятия - это памятка и методичка для всех, кто хочет заниматься животноводством.

Овечек тоже доят Фото: Анна КИРИЕНКО

ПОГЛАДИТЬ ЯГНЕНКА

Одна молочная овечка стоит 50 тысяч рублей, баран - 40 тысяч. В стаде около 200 продуктивных овец, способных давать до полтонны молока в день. Помимо сыров, на ферме готовят йогурты и тут же реализуют туристам. Полноценный зал для дегустаций пока в стадии строительства, но это не мешает турфирмам включать посещение «Феодоро» в экскурсионные маршруты.

- Мы два часа назад приземлились в аэропорту Симферополя, - рассказывает гостья из Москвы Татьяна. - Нас сразу в автобус и привезли сюда. И вы не представляете, как после мегаполиса здесь легко дышать. А эти милые ягнята, которых можно погладить, где я их в городе увижу? Определенно, это достойно посещения.

Овечья шерсть есть - нет умельцев ее превратить в жилетки и валенки Фото: Анна КИРИЕНКО

Из всей продукции, которую дает ферма, не задействована только шерсть. Ее переработка в Крыму не развита, хотя изделиями из цигейки завалены все курортные рынки. Нужен цех или мастерская для производства аутентичных вещей. При такой моде на натуральность они будут иметь спрос.

В перспективе строительство гостиницы для желающих провести несколько дней на природе, убрать навоз, покормить и напоить ягнят. Гранды на это выделяют, и площадь фермы позволяет. Вот только осталось купленные по закону 50 га отстоять в судах.

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