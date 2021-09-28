Поднял миллион и обновил машину: Сколько зарабатывают за сезон продавцы кукурузы в Крыму

Один початок кукурузы на пляже в сезон стоит как минимум 100 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето прошло, а удивленные туристы до сих пор делятся впечатлениями об отдыхе в Крыму. В этом сезоне на полуострове было многолюдно. Зарубежье частично закрыто, а соседняя Кубань ввела серьезные ограничения на размещение туристов.

С начала года и до конца сентября на полуострове отдохнули больше 8 миллионов туристов. Крымчане, конечно, не упустили возможность заработать. Продавцы с горячей кукурузой есть, наверное, на всех крымских пляжах. Путешественник Сергей Анашкевич в блоге TravelManiak рассказал, сколько же могут заработать за лето такие «бизнесмены».

- Я работаю на себя, мать мне привозит свежую кукурузу 3-4 раза в день, так что за сезон «лям» делаю легко. Правда, задалбывает к концу сезона одно и то же каждый день, а фраза «вареная кукуруза» мне, наверное, будет сниться в старости, - делится с туристом продавец и тут же хвастается, что после продуктивной работы в сезон смог обновить машину.

Как же удается заработать такие суммы? Математика простая, раскрывает секреты «кукурузник». В сезон один початок на рынке можно купить за 25-30 рублей, а если его сварить и принести на пляж, цена вырастает в несколько раз. Тот же початок для туристов обойдется как минимум в 100 рублей. Выгода с продажи одной штуки - 70%.

Но в кукурузном бизнесе не все так просто. Оказывается, нельзя наварить чан и пойти самостоятельно продавать сладкие початки на пляже знойным летним днем.

- Все пляжи поделены, «люди» занимаются этим вопросом. Так что на городских и других массовых пляжах вся торговля под ними, и они просто нанимают реализаторов. На пляжах поменьше уже другой принцип. Но все равно все поделено, чужака «свои» не пустят, нужно порешать с ними этот вопрос, - рассказывает продавец.

Так что, на городских пляжах еще придется заплатить процент от проданного за право торговать.

В этом году сезон выдался «хлебным», так что местные не упустили возможность заработать. 2020й год был полон ограничений, а этим летом удалось наверстать упущенное.

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