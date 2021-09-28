Сложили в кузов и отравили: В Крыму рассекречены подробности убийств фашистами детей

Такие автомобили использовались гитлеровцами в качестве передвижных душегубок. Фото: wikimedia.org

Представители ФСБ в Крыму рассекретили материалы уголовного дела в отношении главврача курорта «Теберда», который помогал нацистам уничтожать детей еврейской национальности. Документы обнародованы в рамках проекта «Без срока давности».

Курорт «Теберда» находится в Карачаевской Автономной области Ставропольского края. Туда эвакуировали детей с заболеваниями легких из санаториев Советского Союза. Также туда попадали и маленькие пациенты, проходившие лечение в крымских здравницах.

Списки детей, которых везли умирать. Фото: пресс-служба УФСБ по Крыму

По данным пресс-службы УФСБ по Крыму, материалы уголовного дела затрагивают события декабря 1942 года. Тогда фашисты оккупировали «Теберду» и уничтожили 47 детей-евреев, которые проходили там лечение. Главврач санатория помогал фашистам установить списки этих детей, уточнили в ФСБ.

Жестокое убийство произошло 22 декабря 1941 года. Всех еврейских детей собрали в санаторном объединении №1, куда подъехала герметично закупоренная машина. Медперсоналу поручили посадить туда детей.

Рассекреченный документ. Фото: пресс-служба УФСБ по РК

Пациенты не могли самостоятельно передвигаться, они болели костным туберкулезом. Детям же рассказали, что на машине их перевезут в черкесский детский дом. Но больные не поверили и заплакали. Они поняли, что их везут на смерть.

Обнародованы материалы уголовного дела в отношении главврача курорта «Теберда». Фото: пресс-служба УФСБ по РК

Опросив свидетелей, силовики узнали, что 47 полураздетых детей положили в кузов машины как товар - одного на другого. При этом медсестрам запретили давать им с собой одеяла.

- Закончив погрузку, машину закрыли и отогнали в лес, где она стояла около часа. Один из гестаповцев наблюдал за ней с часами в руках. Машина оказалась так называемой душегубкой, которая использовалась фашистами для отравления людей газом. Удушенные газом больные дети впоследствии были сброшены в Тебердинское ущелье, - уточнили в УФСБ.

Данные переданы в «Фонд-100». Фото: пресс-служба УФСБ по РК

Шестерых детей еврейской национальности, которые проходили лечение в «Теберде», удалось спасти. Некоторые врачи опасались за жизнь пациентов и специально не заполнили в анкете графу с национальностью или вписали другую. Поэтому дети остались живы.

В целом же на курорте «Теберда» фашисты уничтожили 285 взрослых евреев. Среди них были педагоги, инженеры, квалифицированные врачи и другие специалисты. Массовый расстрел произошел 14 декабря 1942 года, а 22 декабря еще двоих взрослых уничтожили вместе с детьми.

Теперь рассекреченные документы доступны для ознакомления общественностью и для изучения историками. Они переданы в «Фонд-100».

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