Почему в Симферополе стало невозможно вызвать такси

Каждый день около сотни возмущенных жителей Симферополя кричат в трубку операторов и пытаются ускорить вызов такси Фото: Архив "КП"

Уже несколько месяцев жители Крыма регулярно жалуются на работу такси. И если летом многие пеняли на курортный сезон, мол, все извозчики подались на заработки в морские города, то теперь вообще не ясно, что происходит с таксистами и их финансовыми аппетитами.

- Хочу пожаловаться на все такси Симферополя! Примерно в 00.30 начали вызывать такси до 01.30 мы звонили во все такси, все отказывались, отменяли заказы, - рассказывают пользователи в соцсетях. - Мы уже и предлагали двойную плату, и даже тройную. Итог, мы остались ночевать у друзей, но завтра утром вместо того, чтобы выспаться перед учебой, встать, собраться и уехать, мне нужно ехать домой на маршрутке и собираться, а ехать еще около часа. Мы позвонили больше, чем в 10 такси и даже с разных номеров.

На предприятиях, которые занимаются перевозкой, уже спокойно реагируют на подобные жалобы. Каждый день около сотни возмущенных жителей Симферополя кричат в трубку на операторов и пытаются ускорить вызов машины. Но на другом конце провода лишь разводят руками - водителей не хватает.

- В этом году работает намного меньше водителей, чем раньше. Многие ушли на другие работы, поэтому таксистов стало примерно в раза два меньше. Плюс город стоит в пробках больше обычного, поэтому не все хотят ездить на короткие дистанции да еще и по пробкам, - говорит КП-Крым оператор одного из сервисов по вызову такси.

Если летом нехватку машин по городу можно было списать на то, что многие водители уезжали на сезон к морю, так как ценник на услуги перевозок там значительно выше, то с начала осени у многих пассажиров появляется больше вопросов о том, как добраться домой поздним вечером.

- Сейчас у нас по городу цены просто нереальные. Раньше мы так повышали только в новогоднюю ночь, а теперь это нормальная история в каждый час-пик. Делаем мы это для того, чтобы водитель хотя бы просто взял заказ, так как поездки за 200-250 рублей уже никого не интересуют, - рассказывает оператор.

Еще недавно доехать до нужного адреса по городу можно было всего за 10-15 минут, но сейчас из-за ремонта дорог и километровых пробок поездка длится около часа. Даже подача машины оценивается в 200 рублей, а не в привычные 90-100.

- Вообще зарплата водителей такси хорошая, даже выше среднего у нас по Крыму - около 50 тысяч рублей, но они все равно постоянно пытаются перебирать заказами, выбрать самый дорогой или поехать на межгород, поэтому мы и видим такую ситуацию. Пока даже не знаем, как на это повлиять, - заключает менеджер колл-центра.

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