Специалисты выясняют причины массовой гибели птиц у берегов Сиваша

По словам начальника отдела внутреннего контроля и надзора управления Россельхознадзора Александра Санникова, ситуация штатная. Фото: naturephoto.ru

После массовой гибели птиц на побережье Сиваша в Ленинском районе крымчане запереживали: с чем же это связано? Но специалисты уверяют - ситуация штатная.

Как рассказал начальник отдела внутреннего контроля и надзора южного межрегионального управления Россельхознадзора Александр Санников, управление регулярно проводит мероприятия, которые позволяют контролировать эпизоотическую ситуацию в регионе.

- Мы отслеживаем все случаи падежа птиц и, получая информация оперативно реагируем. В данном конкретном случае с гибелью птиц на озере Сиваш, на место оперативно были направлены специалисты, которые привезли пробы для исследования. Уже сегодня нами совместно с государственной ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия, которые позволят локализовать очаг, - отметил начальник контроля.

Специалисты уже начали убирать с берега погибших птиц. После этого они планируют проверить все дворы жилых домов района с целью обнаружения гибели домашней птицы.

В Россельхознадзоре владельцев птиц просят сообщать в ветеринарную службу обо всех случаях болезни пернатых.

Кроме того, до конца дня на полуострове будет созвана противоэпизоотическая комиссия, во время которой будет определен очаг и радиус распространения инфекции.

Напомним, 30 сентября на побережье Сиваша от основания Арабатской стрелки в Ленинском районе Крыма орнитологи зафиксировали массовую гибель птиц. По оценкам специалистов, на берегу насчитывается около 5-7 тысяч тушек мертвой птицы. В основном это черношейная поганка - раньше она гнездилась в Крыму, но сейчас речь идет скорей всего о перелетной из стран Азии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовая гибель птиц на севере Крыма: Берег Сиваша усыпан тысячами тушек

Специалисты выясняют причины случившегося (подробнее)

Мошкара атакует: Крымчане жалуются на нашествие непонятных насекомых

Экологи связывают это с изменением климатических условий на полуострове (подробнее)