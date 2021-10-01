На акции «Бал у Айвазовского» в Феодосии волонтеры собрали полмиллиона рублей

Идею благотворительной акции поддержали и участники Крымской Недели Моды

В Феодосии прошел благотворительный «Бал у Айвазовского», который стал красивым завершением дня милосердия, на которой ежегодно волонтеры собирают средства нуждающимся.

Гостей бала развлекали викторинами, мастер-классами по бальным танцам, выступлением артистов и фуршетом.

Каждый год благодаря инициативе руководителя Межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елене Аксеновой в Крыму проводится акция «Белый Цветок». В этом году День милосердия проводился в Крыму в седьмой раз. На мероприятии прошел благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей. Каждый желающий мог предоставить на продажу свой именной лот: предмет искусства или личные вещи. За один день удалось собрать пятьсот тридцать восемь тысяч рублей. - Цель сегодняшнего мероприятия собрать деньги и разделить их в равных долях на постройку «Крымского детского хосписа», под опекой которого находятся сорок пять детей с неизлечимыми заболеваниями, и на акцию «Срочный билет», которую осуществляет фонд «Будем милосердны», - отметила руководитель благотворительного фонда «Будем милосердны», Нонна Бахарева.

Каждый год в Крыму проводится акция «Белый Цветок»

Также идею благотворительной акции поддержали и участники Крымской Недели Моды. Бренд «Jane Eyre» и модельер Татьяна выступили с показами своих коллекций в Судаке и Феодосии, а на аукционе были представлены лоты от крымских художников и дизайнеров Анэты Печеневской, Марии Добровой и Татьяны Брушко и российского дизайнера модной одежды Виктории Цыгановой.

Благотворительный бал «В гостях у Айвазовского» объединил сотни компаний и людей ради благородной идеи – помощи детям.

Гостей бала развлекали викторинами, мастер-классами по бальным танцам, выступлением артистов и фуршетом.

- Мне хотелось, чтобы в Феодосии было интересное, модное мероприятие, на которое все бы стремились попасть. И я думаю, что мы движемся в правильном направлении. К нам на бал приехали те люди, которые изменяют жизнь к лучшему, - отметила Елена Аксенова.

Участники смогли привлечь внимание общественности к необходимости помогать

Так, благотворительный бал «В гостях у Айвазовского» объединил сотни компаний и людей ради благородной идеи - помощи детям. Участники смогли привлечь внимание общественности к необходимости помогать и не оставаться равнодушными к судьбам детей, нуждающихся в помощи и защите.

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