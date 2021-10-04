«Меня часто называли проституткой»: Исповедь крымской вебкам-модели

«Комсомолка» пообщалась с представительницей необычной профессии, которая рассказала, как устроен бизнес и как больше заработать, сидя перед ноутбуком Фото: Архив "КП"

- Меня часто называли проституткой, кто-то даже переставал общаться и пытался задеть или подколоть. Но я уже привыкла к такому отношению, поэтому просто не спорю. Зачем мне тратить на них энергию, если можно просто продолжать делать свое дело, - начинает свой рассказ Екатерина*.

За 3 доллара в минуту она готова общаться на любые темы с мужчинами, а если нужно, снимать одежду, наряжаться в эротическое белье или надевать наручники. Если быть точным, ее профессия называется вебкам-модель. Каждый день в интернете девушка встречается с десятками клиентов (мемберами) по видеосвязи, иногда раздевается и делает все, что они попросят, лишь бы только заработать как можно больше денег.

Эти девушки проходят очень строгий отбор. Самое важное - умение держать себя и уверенность, а остальному научат.

«Комсомолка» пообщалась с представительницей необычной профессии, которая рассказала, как устроен бизнес и как больше заработать, сидя перед ноутбуком.

«ОФИС - ЭТО НЕ МОЕ»

- Чем я только не увлекалась. Училась на матфаке и на экономическом, потом стала начальником финансовой компании, занимала очень почетную должность, но офисы - это не мое. Поэтому я бросила все и занялась кондитерской выпечкой, - рассказывает КП-Крым Катерина*. - И уже позже решила попробовать себя в новой сфере - вебкам-моделинге.

Сейчас Катерина открыла свою собственную студию для вебкамщиц в центре Симферополя, а сама снова начала осваивать новую профессию. Хочет быть профессиональным сексологом - это и в работе поможет, и в личной жизни лишним не будет. Вместе с ней в так называемом «офисе» работает еще четыре девушки.

Начало своего опыта Катя вспоминать не стыдится. В сферу вебкама она пришла еще два года назад, когда ей было около 26 лет. Сначала приходилось совмещать с основной работой строгой начальницы и выкраивать время на выходных, но потом она уволилась и углубилась в вебкам.

ЗАРАБОТАЛА 300 ТЫСЯЧ

- Когда меня первый раз позвали в студию, оказалось, что это просто квартира какого-то парня. Меня посадили в тесную комнатку, открыли ноутбук, показали, как там все устроено и сказали: «работай», ну я и начала, - вспоминает Катя. - Дико волновалась, вообще не понимала, что там нужно делать и как себя вести, но потом расслабилась и все пошло как по маслу. Сначала я просто общалась со всеми мемберами. Мне постоянно делали комплименты и говорили, что я безумно красивая, но, когда дело доходило до раздеваний, я захлопывала крышку ноута. Спустя месяц освоилась и спокойно могла раздеться, пококетничать или надеть какой-то интересный костюм. Чаще всего просили надевать колготки и каблуки, а дальше либо снимаешь под какую-то тихую музыку, либо просто танцуешь.

За три месяца девушка заработала около 300 тысяч рублей, а потом перешла в другую студию и удвоила заработок. Уже спустя год и сама открыла свой бизнес в этой сфере, но уже не выходила в эфиры.

- Когда я только-только начала этим заниматься, мой парень постоянно упрекал меня, пытался задеть и обижался, поэтому мы расстались. Тогда я выбрала работу, а не его. Но сейчас у меня появился другой молодой человек. Я выбрала его, а не работу.

ГЛАВНОЕ - ХАРИЗМА

По словам Катерины, вебкамщицы имеют очень свободный график. Они выходят в эфиры в удобное для них время и в удобный день. Чаще всего в эту профессию приходят студентки, но бывают и взрослые женщины, которые просто совмещают деятельность с основной работой.

- У меня работают девочки по 20 лет, но есть и одна женщина, которой 38. Если вы думаете, что модели должны проходить какой-то жесткий отбор, то нет. Конечно, красивая фигура и миленькое личико приветствуются, но главное - харизма. У меня бывали случаи, что полненькие девочки зарабатывали намного больше, чем стройные, - рассказывает девушка.

ПРИВАТ ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ

Все мемберы очень разные. Есть и такие, которые пытаются сбежать от семейной суеты, поэтому заходят на подобные сайты. Обычно они могут часами общаться о политике, увлечениях, книгах или фильмах. Но есть и те, кто хочет лишь утолить животное желание.

- Со мной даже заказывала приват (личный чат) семейная парочка. Муж с женой занимались своими делами, а я пыталась их как-то развлечь или добавить чуть больше возбуждения. Они, кстати, тогда очень хорошо задонатили, - вспоминает Катя. - Но среди мемберов попадались и сложные клиенты, которые пытались всячески унизить или накричать. Хоть с такими было сложно работать, но они обычно тратили на это много времени, поэтому в конце я получала хорошие деньги. Можно было потерпеть.

Когда Катя устроилась на новую работу, родителям она сказала не сразу. Приходилось долгое время врать, что она работает оператором в колл-центре или просто ушла на удаленку.

- Моя мама очень консервативный человек, я не хотела ее расстраивать. А сейчас не знаю. Догадывается, наверное. Я не особо с ней общаюсь на эту тему, - отмечает Катерина.

Девушка признается: в обществе до сих пор иногда проскакивают стереотипы о том, что вебкам сравним с проституцией или эскортом. Однако, по ее мнению, это абсолютно разные сферы.

- Отличие есть хотя бы в том, что ты легко можешь делать то, что хочешь. Тебя никто не заставляет, ведь в любую минуту ты сама завершаешь эфир. Да и раздеваться тут совсем необязательно. Есть много девочек, которые спокойно зарабатывают тем, что просто разговаривают. А если с тебя и взять-то нечего, кроме твоего тела, то зачем тебе вообще быть вебкамщицей?

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как уроженец Евпатории стал первой трансгендерной моделью Украины

29-летняя Карина Минаева уже шесть лет реализует себя в мире фэшн-индустрии (подробнее)

Мужской взгляд на женскую красоту: Как строитель из Ялты стал мастером по наращиванию ресниц

Александр Харахаш мечтает открыть салон красоты, где будут работать только мужчины (подробнее)