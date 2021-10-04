Прапорщика из Симферополя подозревают в убийстве пьяного дебошира

Теперь прапорщику грозит от трех до пяти лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

В жаркий вечер июля на улице Куйбышева в Симферополе 38-летний Сергей* отмечал середину рабочей недели. В гордом одиночестве и недалеко от своего дома мужчина выпил литр водки, а когда бутылка закончилась, решил прогуляться в магазин. На улице было темно, но все еще жарко. По дороге в супермаркет на Сергея подействовал выпитый алкоголь, и он начал вести себя очень развязно: громко кричал и ругался матом на прохожих, поэтому жители спального района позвонили в полицию и попросили разобраться с хулиганом.

Через несколько часов за пьяным симферопольцем прибыл патруль, задержанного отвезли в местное отделение полиции, что на улице Февральской. По словам полицейских, мужчина был в грязной одежде и вызывал отвращение не только своим внешним видом, но и поведением.

Сергея поместили в изолятор временного содержания, но он не успокоился. Несколько часов кричал матом и оскорблял полицейских, поэтому на место приехал автопатруль.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников в силовых структурах республики, пьяный мужчина долго пытался сопротивляться, оскорблял их и не отвечал на вопросы правоохранителей, чем сильно разозлил одного из них. Прапорщик хотел поскорее расправиться с хулиганом и запихнул его в отсек для задержанных в служебной машине УАЗ «Патриот». Хоть полицейский заранее понимал, что это место не предназначено для арестованных, он все равно плотно закрыл дверь автомобиля и поехал.

В этот день в Симферополе стояла сильная жара. Днем столбики термометра могли доходить до 40 градусов, а в передвижной камере, в которую поместили Сергея, не было даже окон для проветривания. Так полицейский возил мужчину несколько часов, а позже обнаружил, что Сергей скончался прямо в отсеке уазика.

Теперь прапорщику грозит от трех до пяти лет тюрьмы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно постановлению Киевского районного суда города Симферополя, прапорщик полиции находится на домашнем аресте до 21 октября. На него завели уголовное дело п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ - Деяния с применением насилия или с угрозой его применения и с причинением тяжких последствий.

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