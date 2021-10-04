Никаких вечеринок: полицейские задержали около 90 человек возле торгового центра в Симферополе

Административные протоколы составили на 24 человек Фото: Архив "КП"

В Симферополе около торгового центра «Южная Галерея» 90 человек устроили автомобильную вечеринку. Их задержали полицейские, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

- Сотрудникам полиции поступила информация, что в очередной раз на парковочной площадке торгового центра «Ашан» происходит нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток. Молодые люди на своих автомобилях собрались для проведения вечеринки под открытым небом, - уточнили в пресс-службе.

Но веселье быстро прервали силовики, прибывшие на парковку вместе с представителями спецподразделения Росгвардии «ОМОН».

Участников вечеринки доставили в территориальный отдел полиции. Это около 90 человек - жителей Симферополя, Симферопольского и Красногвардейского районов. С некоторыми просто провели профилактические беседы, а на 24 человек составили административные протоколы за невыполнение ограничительных мер предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции «Covid-19», миграционного законодательства, неисполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, дебоширы нарушали правила дорожного движения.

Напомним, молодые люди 28 сентября устроили хоровод вокруг полицейской патрульной машины. Они сообщили, что провели такой флешмоб в поддержку дрифтеров. К слову, около торгового центра «Ашан» в Симферополе регулярно регулярно дрифтуют автомобилисты. Жители многоэтажек часто жалуются на шум по ночам, поэтому полицейские регулярно приезжают к этому месту.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ задержали украинскую пенсионерку, которая пыталась обойти пункт пропуска «Джанкой»

Сотрудники Роспотребнадзора не пустили ее на территорию России (подробнее)

В Симферополе задержали мужчину за сбор данных для спецслужб Украины

Крымчанину грозит до двадцати лет лишения свободы (подробнее)

На парковке «Ашана» в Симферополе дрифтеры водили хоровод вокруг полицейской машины

В МВД нарушений правопорядка не зафиксировали (подробнее)