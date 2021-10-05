Следователи проводят обыски в горсовете и администрации Евпатории

Администрация Евпатории. Фото: yandex.ru/maps

В городском совете и администрации Евпатории 5 октября начались следственные действия. Больше всего вопросов у силовиков к главе горсовета Олесе Харитоненко.

- В отношении главы администрации Евпатории Романа Тихончука и главы горсовета Олеси Харитоненко проводятся следственные действия. В их кабинетах прошли обыски, - сообщил КП-Крым источник в силовых структурах республики.

Отметим, что в минувший четверг Тихончук получил выговор от главы РК Сергея Аксенова из-за переноса сроков строительства нескольких объектов в Евпатории. В частности, речь шла о возобновлении реконструкции набережной имени Терешковой. Аксенов сказал, что у Тихончука «хроническая усталость» и назвал градоначальника «чемпионом по переносу сроков в Крыму».

Напомним, Тихончук возглавил администрацию Евпатории в 2019 году. Тогда он занял кресло Андрея Филонова, который был приговорен к шести с половиной годам колонии за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Экс-чиновника обвинили в махинациях с земельными участками, что нанесло ущерб городскому бюджету на 80 миллионов рублей.

Олеся Харитоненко была назначена главой горсовета Евпатории в сентябре 2014 года. Ранее она занимала должность главы администрации поселка Заозерное.

Обыски в администрации Евпатории уже проводили в апреле текущего года. Тогда на допрос в отделение полиции отправились два замглавы администрации, начальник и сотрудник департамента имущественных и земельных отношений.

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