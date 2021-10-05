Старейшая музыкальная школа Симферополя может лишится концертного зала

Здание, как и школа, разменяло 100-летие. Фото: turbina.ru

Симферопольская музыкальная школа №1 им. Рахманинова может лишится главного концертного зала. Кровля здания пришла в негодность и протекает после каждого дождя.

- Мы можем очередную зиму не пережить, с кровлей просто беда, - рассказала КП-Крым директор симферопольской музыкальной школы №1 Ульяна Петренко. - Это, прежде всего, вопрос безопасности. На сцене стоит наш единственный рояль, достойный и хороший инструмент. Рояль концертный, большой, и перевезти его некуда.

По словам директора, концертный зал находится в аварийном состоянии больше 15 лет. Само здание школы, построенное в 1911 году, является объектом культурного наследия регионального значения. Любые работы на памятнике согласовываются с органом охраны культурного наследия.

- У нас был готовый проект, поддержанный Госкомохраны культурного наследия. Год работали специалисты по реставрации и реконструкции во взаимодействии с управлением капитального строительства администрации Симферополя. Но УКС признали банкротом, и документы исчезли.

Помимо кровельных работ, в проект включили замену инженерных сетей и перепланировку внутри здания, поскольку для занятий с детьми не хватает классных комнат. Стоимость реконструкции администрации учебной организации не озвучили, но речь идет о нескольких десятках миллионов рублей.

- Недавно мы проводили экскурсию для наших депутатов, они удивлялись, что в центре города есть такой прекрасный зал, с такой акустикой, которых на всем постсоветском пространстве по пальцам пересчитать, и он находится в таком плачевном состоянии - буквально видны звезды, - подчеркнула Петренко. - Во время дождей портится все имущество, лепнина с потолка давно осыпалась, хотя это здание имеет охранный статус.

Симферопольская детская музыкальная школа №1 им. Рахманинова - крупнейшая в Крыму и является методическим центром для музыкальных школ республики. Она занимает два учебных корпуса: историческое здание на улице Пушкина 19/11 и на проспекте им. Кирова, 11. К реконструкции первого планировали приступить в 2018 году, а в здание на Кирова перевести Центр эстрадного искусства, который много лет делит с музыкальной школой одно помещение на улице Пушкина.

Напомним, в августе на ул. Пушкина произошло обрушение другого здания - Крымской государственной филармонии. К его реконструкции приступили в июне с планами закончить в 2023 году, затратив на это 82 миллиона рублей.

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