За сентябрь в Крыму продано имущество украинских банков на 14 млн рублей

В 2014 году крымчане выстраивались в очереди, чтобы успеть забрать деньги из банков Фото: Архив "КП"

В Крыму продолжают продавать имущество украинских банков, которые прекратили работать на полуострове в 2014 году. Обязательства по кредитам и выплате депозитов крымчанам взял на себя Фонд защиты вкладчиков. Он же и выставляет на торги помещения, которые оставили после себя украинские «дочки». Недавно несколько помещений хотели реализовать с помощью аукциона, но оказалось, что не все имущество продается с первого раза.

Например, на торги в сентябре была выставлена доля нежилого помещения в Армянске с начальной стоимостью 5,9 миллиона рублей. Раньше имущество принадлежало обанкроченному на Украине «Дельта банку». Но аукцион не состоялся, потому что желающих купить недвижимость не нашлось.

Охотнее всего находят покупателей на недвижимость и землю в Севастополе. Так, в Крыму в сентябре ушел с молотка крупный земельный участок, ранее принадлежащий украинскому банку «Клиринговый дом» в Севастополе. 735 квадратов продали за 10,1 миллиона рублей.

А вот крымское имущество банка «Форум» под Феодосией так и не удалось реализовать. На торги было выставлено нежилое помещение площадью 50 квадратов с начальной ценой в 450 тысяч рублей, но покупателей не нашлось. Аукцион признали несостоявшимся.

Помещение «Приватбанка» в Евпатории площадью в 36,5 квадратов продали за 3,7 миллиона рублей. А вот квартиру в Евпатории, принадлежащую когда-то банку Игоря Коломойского, никто покупать не захотел. Начальная цена имущества площадью 57,9 кв. м - 4 миллиона рублей.

На торгах также планировали продать часть нежилого помещения общей площадью 387,5 кв. м, которая раньше принадлежала «Ощадбанку». Часть здания в селе Льговское Кировского района продавали по цене 308 тысяч рублей, но желающих стать владельцем также не нашлось. Зато доля помещения «Ощадбанка» в селе Маслово Джанкойского района ушла с молотка за 625 тысяч рублей.

Осталась невостребованной керченская квартира, принадлежавшая «Экспресс-банку», общей стоимостью в 5,3 миллиона рублей.

Напомним, Фонд защиты вкладчиков был создан в апреле 2014 года. До 2017 года организация выплачивала компенсацию крымчанам, у которых сумма вкладов не превышала 700 тысяч рублей. Сейчас выплаты продолжают получать те вкладчики, чьи сбережения выше суммы в 700 тысяч. На март текущего года компенсационные выплаты от фонда получили 9 тысяч вкладчиков на сумму 2,6 миллиарда рублей. Остаток по выплатам составляет 2,7 миллиарда.

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