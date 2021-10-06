Зачем выставочный зал в центре Симферополя понадобился министерству культуры

До 2014 года здание принадлежало Национальному союзу художников Украины. Фото: Яндекс

Одной из самых громких тем начала осени стала история вокруг крымского Союза художников. Еще в сентябре Дом художников или картинную галерею, как ее привыкли называть местные жители, решили передать Министерству культуры Крыма.

До 2014 года здание принадлежало Национальному союзу художников Украины, но недавно Совмин передал их в оперативное управление Распорядительной дирекции имущества РК.

Художники недовольны, ведь уже седьмой год организация пытается достучаться до кадастровых служб, чтобы получить регистрацию, но каждый раз получает отказ.

- То у нас пакет документов неполный, то еще что-то. На сегодняшний день мы уже имеем третий по счету отказ, поэтому даже не знаем, что в таком случае делать, - говорит КП-Крым генеральный директор ООО «Дом художника» Союза художников Крыма Николай Мавринский и подчеркивает, что в 2014 году президент РФ Владимир Путин давал распоряжение о том, что у художников не будут забирать недвижимое имущество.

Дабы разобраться в ситуации, крымские художники подали в суд, чтобы обжаловать решение Совмина о передаче помещения в Распорядительную дирекцию имущества Крыма.

- Слушания будут 30 ноября. Пока ждем, но понимаем, что мы вероятно можем лишиться всего имущества, - говорит директор.

При этом, по информации Министерства культуры, здание на улице Серова планируют закрепить за Симферопольским художественным музеем для того, чтобы больше внимания уделить развитию культурной жизни Крыма и популяризации изобразительного искусства. Таким образом в городе расширят собственные экспозиционные площадки фондохранилища.

По словам министра культуры Арины Новосельской, если Дом художника окажется в руках у ведомства, то его приведут «в порядок и будут использоваться исключительно по назначению - как выставочный зал».

- Запланировано рассмотреть вопрос о закреплении помещения за Симферопольским художественным музеем, - отметила министр. - Помещения галереи как новое современное арт-пространство позволят реализовывать в тесном сотрудничестве как с известными мастерами, так и начинающими художниками, а также творческими объединениями еще больше значимых проектов, направленных на развитие крымской культуры, изобразительного искусства, сохранение историко-культурного наследия, повышение роли музеев в духовном воспитании жителей Республики Крым.

Однако художники пока не понимают, почему именно сейчас небольшое помещение в центре города понадобилось министерству.

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