УЕФА представил логотип следующего чемпионата Европы по футболу. Фото: Сергей Аксенов / ВК

УЕФА идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов после презентации слогана Евро-2024 с изображением украинского Крыма на карте Европы.

По словам главы республики, спорт в очередной раз стал инструментом лживой политики. Однако это обстоятельство ни на что не влияет и ничего не меняет.

- Жаль только, что времена, когда спорт был вне политики, остались в прошлом, а известное изречение «спорт без границ» потеряло всякий смысл, - отмечает Аксенов.

По его мнению, даже несмотря на деструктивную позицию некоторых международных организаций, спорт в российском Крыму продолжает активно развиваться.

- В Евпатории, например, открыта Академия футбола Крыма. А наши спортсмены одерживают блестящие победы на самых престижных международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх, - заключил глава региона.

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