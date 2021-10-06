Птичий грипп стал причиной массовой гибели птиц у берегов Сиваша

На берегу озера насчитывали около 5-7 тысяч тушек мертвой птицы. Фото: naturephoto.ru

Причиной массовой гибели птиц на побережье Сиваша в Ленинском районе Крыма стало заражение пернатых птичьим гриппом, сообщила министр экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская.

По ее словам, это точно не антропогенный фактор и даже не химическое загрязнение.

- По результатам анализов, проведенных Россельхознадзором, это предположительно птичий грипп - вирусная инфекция, которая поразила птиц. Учитывая это, всем надо помнить, что очаг гибели птиц - это сейчас не место для экскурсий, и не нужно его посещать, что поможет предотвратить распространение инфекции, - рассказала в эфире «Радио Крым» глава ведомства.

Ранее начальник отдела внутреннего контроля и надзора южного межрегионального управления Россельхознадзора Александр Санников заявлял о том, что управление регулярно проводит мероприятия, которые контролируют эпизоотическую ситуацию в регионе. Тогда в Россельхознадзоре владельцев птиц попросили сообщать в ветеринарную службу обо всех случаях болезни пернатых.

Напомним, 30 сентября на побережье Сиваша от основания Арабатской стрелки в Ленинском районе Крыма орнитологи зафиксировали массовую гибель птиц. По оценкам специалистов, на берегу насчитывали около 5-7 тысяч тушек мертвой птицы. В основном это черношейная поганка - раньше она гнездилась в Крыму, но сейчас речь идет скорей всего о перелетной из стран Азии.

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