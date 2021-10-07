Крым попал в топ-25 регионов с самым эффективным медийным освещением выборов в Госдуму

По состоянию на 19 сентября на полуострове в голосовании приняли участие в голосовании 706 764 избирателя – 47% от всего населения Фото: Архив "КП"

В конце сентября Крым участвовал во вторых выборах в Государственную Думу с 2014 года. Вместе с Москвой, Хабаровском, Якутией и Калининградом Крымский полуостров и город Севастополь оказались на верхних позициях топ-25 регионов, где «медийные» блоки правительства субъектов эффективно отработали предвыборную кампанию и трехдневное голосование.

По данным опроса политологов и политтехнологов проекта «Квадрат», в этих регионах хорошо работали как мессенджеры, телеграм-каналы, соцсети так и традиционные СМИ.

Хорошую медийную составляющую думских выборов эксперты связывают и с тем, что с каждым годом значение соцсетей повышается. Голосовать приходят школьники, студенты и молодые люди до 35 лет.

- Также не стоит забывать, что мы - достаточно молодые регионы в составе России, поэтому вкус к выборам и ощущение новизны еще не утрачены, - говорит КП-Крым политолог Денис Батурин. - Но стоит отметить, что и сами предвыборные кампании очень хорошо сработали. Их программы были изначально специально адаптированы под все сферы распространения - от обычных СМИ до социальных сетей.

Также дополнительное внимание привлек и тот факт, что выборы проходили три дня вместо одного. Как отмечает политолог, этот факт тоже нуждался в дополнительном разъяснении в сфере медиа.

- Каждый избиратель не раз задавался вопросом, почему можно голосовать не только в субботу, но и в пятницу, и воскресенье. А находил он этот ответ, конечно, в СМИ, в различных пабликах и мессенджерах, - продолжает Батурин.

На высокий рейтинг Севастополя повлияла функция дистанционного голосования.

- Крым и Севастополь достаточно политизированные регионы, поэтому избиратели требуют медийного освещения тех или иных политических процессов, - добавляет эксперт.

По состоянию на 19 сентября на полуострове в голосовании приняли участие в голосовании 706 764 избирателя - 47% от всего населения. По словам Дениса Батурина, хоть Крым был не самым высокоявочным регионом по всей России, без такой медийной работы явка могла быть намного меньше.

Он отметил, что в последние годы динамично развиваются СМИ государственного холдинга, которые создают разные программы и форматы для крымчан.

- Передачи активно смотрят те люди, которые в последствии становятся избирателями. Это и позволяет органам власти сотрудничать с медиа компаниями, - заключает эксперт.

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