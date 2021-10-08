Крымская бюрократия убила краснокнижного дельфина

Дельфина нашли на пляже в Керчи. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» нашли на одном из пляжей Керчи выбросившегося на берег живого дельфина.

Зоозащитники оказали белобочке необходимую помощь. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- Мы и наши помощники провели с белобочкой несколько суток, пока решались вопросы бюрократии, не позволяющие забрать краснокнижного дельфина из моря без специального разрешения от государственных органов, - рассказали зоозащитники, отметив, что выброс случился в выходные.

- Нам пришлось буквально пробиваться, чтобы получить согласование и поскорее увезти ее оттуда в карантинный бассейн, который находится в Евпаторийском районе.

Дельфину помогали и в ночное время. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Волонтеры, пока ждали нужных бумаг, оказывали бедолаге необходимую медпомощь:

- Все происходило в нечеловеческих условиях, под дождем, в ветер, холод и бурные волны, которые смывали все на своем пути, забрасывая пену далеко на сушу.

Китообразного не удалось спасти. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские волонтеры считают, что белобочка могла выжить если бы государственные органы сработали быстрее и выдали нужные для транспортировки документы:

- У китообразного была не смертельная патология, а серьезный гастрит, энтерит и обезвоживание, поддающиеся лечению.

Но бюрократическая машина работает со скрипом, медленно, белобочка погибла.

На счету у волонтеров есть и счастливые истории: им удалось освободить от капроновых веревок с леской белочку, которая попала в беду у берегов Севастополя. Спасенного дельфина они через несколько дней после ЧП встретили в море.

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