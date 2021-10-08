Картошка «золотая», а куры «бриллиантовые»: Какие продукты больше всего подорожали в Крыму

Подорожали овощи и мясо Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Цены на продукты в Крыму растут быстрее, чем грибы после дождя. Ежегодно даже социально значимые товары, на которые предприниматели обязаны сдерживать цены, дорожают в среднем на 20-30%. Что уж говорить о деликатесах? В последнее время крымчане особенно негодуют по поводу высоких цен на курятину и картофель.

- Начала замечать, что в последние месяц-два резко подскочили цены на картофель. Если летом можно было купить килограмм за 20-30 рублей, то сейчас редко где найдешь цену ниже 60-ти рублей, - сетует домохозяйка Галина, у которой двое детей.

Жительница Симферополя Ольга жалуется, что за килограмм охлажденной курицы теперь нужно заплатить около 200 рублей, хотя еще недавно можно было уложиться в среднем до 150 рублей.

- Увидела резкое подорожание особенно в последний месяц. Курятину я покупаю каждую неделю, и теперь приходится отдавать за килограмм стабильно на 50 рублей больше, - отмечает крымчанка

По данным Крымстата, увеличение цен особенно коснулось мяса, детских продуктов питания и яиц.

Что подорожало в Крыму

Так, с июня этого года говядина подорожала на 29 рублей, и теперь килограмм в среднем стоит 422 рубля. На 27 рублей стала дороже свинина. За кило нынче придется отдать 335 рублей (против 308 рублей в июне). Килограмм охлажденной курятины, по данным Крымстата, повысился в цене лишь на 12 рублей с июня, октябрьская цена - 179 рублей. Правда, за год рост цены более ощутим - на 42 рубля. В октябре 2020-го стоимость была намного лояльнее - 137 рублей за килограмм.

Рекордный рост в цене показывают и «социальные» яйца. Если в июне десяток можно было купить за 56 рублей, то сейчас средняя цена - 82.

На 20 рублей подорожал килограмм сычужных сыров. На 5-10 рублей также выросли цены на помидоры, капусту, пшено, рис, гречку, молоко и сливочное масло.

Средние цены на картофель - 55 рублей за килограмм, в то время как в июне их средняя стоимость была 52. Но стоит отметить, что в начале лета молодой картофель только начинают собирать из теплиц, поэтому его цена повышается.

Кстати, в октябре прошлого года картофель можно было купить за 31 рублей/кг. Капуста свежая белокочанная сейчас стоит 46 рублей за килограмм против 36 рублей в июне.

Затронуло подорожание овощные и фруктовые консервы для детского питания. Килограмм пюре вырос в цене на 22-5 рублей по сравнению с июнем.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО

Пока одни продукты стремительно бьют ценовые рекорды, другие наоборот дешевеют.

Это касается черного байхового чая (снижение на 38 рублей), мясных консервов для детского питания (на 17 рублей), баранины (на 16 рублей), лука (на 10 рублей). Больше всего - в два раза - подешевела морковь: если в июне средняя цена была 94 рубля, то сейчас - 44 (стоимость снизилась больше, чем в два раза).

ОФИЦИАЛЬНО

Рост цен на продуктовую корзину заметили и власти республики. Так, глава РК Сергей Аксенов заявил, что теперь еженедельно будет проводиться мониторинг стоимости социально значимых продуктов питания. Итоги будут озвучиваться на совещаниях. И если обнаружится, что повышение цен происходит по субъективным причинам, власти будут принять меры. Контролировать цены планируется и на ярмарках.

- Это поручение президента. Вопрос цен мы можем точно мониторить, чтобы избавить граждан от спекуляций на этом направлении. Посредников необходимо максимально с рынка убрать, чтобы наши граждане получали конечный продукт на максимально коротком плече доставки от производителя, - заявлял Аксенов.

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