В Крыму раскрыла бутоны экс-королева Бала Хризантем «Египтянка»

Королева Бала хризантем 2016 «Египтянка». Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

По доброй традиции на Южном берегу Крыма под занавес октября проходит масштабная выставка цветов. Первый раз Бал хризантем состоялся в 1955 году, и с того времени каждую осень любители флоры со всей России и зарубежья приезжают в Никитский сад, чтоб полюбоваться многообразием осеннего цветка, отдав должное труду селекционеров.

Около 500 сортов хризантем можно увидеть в Никитском саду. Бал официально открывается в последних числах октября, поэтому сейчас большинство красавиц только еще готовятся, прихорашиваются, чтобы явить себя миру и публике во всей красе.

Смотреть видеосюжет В Крыму осенние цветы готовятся к Балу хризантем

В соцсети появилось видео о том, что же сейчас происходит на главной клумбе Никитского сада, где растут коллекционные хризантемы.

Смотреть видеосюжет В Крыму к Балу хризантем раскрыла бутоны «Египтянка»

- Пока приоткрылись первые сорта мелкоцветковых хризантем. Но за порядком среди своих подданных уже следит Королева Бала хризантем 2016 «Египтянка». И она стоит того, чтобы на нее полюбоваться! Автор сорта - селекционер Никитского сада Наталья Смыкова, - такой пост сопровождает видео с Южного берега Крыма.

Нам же остается дождаться, когда распустят свои бутоны большая часть сортов осенних цветов, тогда-то и будет официально открыт Бал хризантем.

Пока же точное время неизвестно. Так же остается надеяться, что ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции не повлияют на выставку цветов, и все желающие смогут насладиться прекрасными творениями природы и селекционеров вживую, а не онлайн.

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