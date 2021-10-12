К росту цен на продукты борщевого набора привели летние ливни

Министерство промышленной политики РК проводит мониторинг цен каждую неделю Фото: Надежда ДАЦЮК

Резкий рост стоимости продуктов питания заметили не только в Крыму, но и по всей России. Чтобы держать руку на пульсе, в республике начались еженедельные мониторинги цен на социально значимые продукты.

- К сожалению, мы фиксируем повышение цен на борщевой набор в Крыму в среднем на 15-20%. Особенно, на картофель. Крымского картофеля сейчас нет в нашем сетевом ритейле. В основном овощ везут из Брянска, Астрахани, Краснодара, - говорит заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова.

Картофель на крымских прилавках пока что завозной Фото: Надежда ДАЦЮК

По ее словам, причин для подорожания несколько - завышение наценки у оптовиков и у товаропроизводителей, которые в этом году потратили больше денег на удобрения и пострадали из-за обильных дождей. Также чиновник подчеркнула, что повышение цен - общероссийская тенденция.

- К сожалению, государственного регулирования цен у нас нет. Но между Советом министров РК и крупными торговыми сетями с 2016 года заключается меморандум взаимопонимания, согласно которому ритейлеры обязуются устанавливать наценку не больше 5% от закупочной цены, - поясняет Мезавцова.

Голубые ценники означают, что наценка на товар не превышает 5% Фото: Надежда ДАЦЮК

Перечень магазинов, которые подписали меморандум, можно посмотреть на сайте Министерства промышленной политики РК. Сейчас к сдерживанию цен постепенно подключаются не только крупные сетевики, но и мелкие магазины.

- Меморандумы постоянно продлеваются. Последний был заключен 15 сентября. Мы добавили дополнительное соглашение, подключив туда оптовое звено, а также товаропроизводителей. Оптовики не всегда выдерживают наценку. В некоторых случаях она доходила до 40%. Сейчас мы будем контролировать, чтобы наценка не превышала 15%, - отмечает заместитель министра промышленной политики РК.

Яйца в Крыму тоже подорожали Фото: Надежда ДАЦЮК

Крупные торговые сети не нарушают меморандум, цены на социально значимые продукты контролируются еженедельно.

Как узнать, что на прилавке лежит товар с минимальной наценкой? Нужно смотреть на ценник. Если он голубой, значит, это именно тот продукт, который торговая сеть выпустила с наценкой не более 5%. Все остальные разноцветные ценники лишь говорят, что на этот товар сейчас действует акция.

В перечень социально значимых продуктов входит и вареная колбаса Фото: Надежда ДАЦЮК

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