Готовность ничего не значит: Как в Крыму провалили старт отопительного сезона

Ремонт теплотрассы обычно совпадает с началом отопительного сезона Фото: Анна КИРИЕНКО

Начало отопительного сезона в этом году стало едва ли не худшим в российской истории Крыма. Установленные нормативы не учитывают возможность похолодания в южных регионах уже в конце сентября, поэтому теплотрассы и котельные готовили к запуску 15 октября.

«Гром и молнии» в адрес тепловиков в социальных сетях были поддержаны на уровне руководства Крыма и глава региона Сергей Аксенов распорядился включить отопление с 8 октября. В регионах к этому отнеслись по-разному - администрация Симферополя дала старт в тот же день, Алушты - 11 октября.

- Нужно отдать должное - администрация Алушты подготовилась к сезону, и из 317 домов отопления нет только в 2, - рассказал КП-Крым директор АНО «ЖКХ-Контроль» Анатолий Петров. - В Джанкое отапливают все 25 многоквартирных домов, в Керчи только 233 из 880, в Феодосии практически все дома подключены, в Симферополе из 1410 домов без отопления 125.

Теплоснабжающие организации Керчи начали заполнять систему 8 октября, и только после проверки ее готовности и устранения аварий местная администрация выдаст постановление о начале отопительного сезона и тепло пойдет в детские сады, школы и больницы. Многоквартирные дома в этой цепочке последние, вне зависимости от того, что в помещениях ниже нормативных 18 градусов.

- Такого раннего прихода низких температур не было давно, а по приказу Минтопэнерго РФ в южных регионах готовность всех ресурсоснабжающих организаций и теплопунктов установлена к 15 октября. Поэтому запас времени на ремонты и замену теплотрасс был, - отмечает Петров. - Но мониторинг социальный сетей показывает, что люди мерзнут и простужаются из-за того, что нет отопления.

Первым делом при холодных батареях нужно звонить в теплосеть, выяснить, заработала котельная и если нет, когда ожидается ее запуск. Но если с котельной все в порядке, нужно выяснять причину в управляющей компании - она ответственная за внутридомовые сети и тратит на их подготовку немалые средства, до 4 рублей с оплаты за 1 кв м жилья.

- В Симферополе больше жалоб поступает на МУПы, - подчеркивает Петров. - Многие дома по улицам им. Лермонтова, Куйбышева, на Проспект Победы управляющие организации не довели до ума, не спустили воздух из сетей. А мы получаем жалобы - люди не понимают, в чем причина.

Недостаток информации порождает нервозность и агрессивность. Потребители оплачивают услугу вовремя, но не находят взаимности у поставщика. В таком случае нужно составлять акт о не оказании услуги, и даже если управляющая компания не хочет принимать в этом участия, делать это на троих - собственник холодной квартиры и два его соседа. Образец акта готовы предоставить в «ЖКХ-Контроль» и проконсультировать о дальнейших действиях по тел. +79789690007.

Снизить накал страстей можно с помощью современных средств коммуникаций, которые позволяют информировать граждан об авариях на сетях и сроках их устранения. Но взять на себя эту функцию не хотят ни управляющие компании, ни муниципальные администрации, хотя они получают информацию от служб и предприятий о возникших неполадках. Пока выручают социальные сети, где сегодня глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о начале отопительного сезона в жилом фонде с 14 октября.

- Похолодание ожидается с понедельника, но нужно заранее обогреть дома, а если возникнут какие-нибудь проблемы - решить их до наступления холодов, - пишет градоначальница. - Напомню, тепло в социальные объекты начали подавать еще 4 октября.

В конце сентября МинЖКХ Крыма оценивало общий процент готовности к отопительному сезону на 92%. В первую декаду октября процент готовности обычно возрастает до 99%, и крымчане гадают, почему же тот злосчастный 1 % выпадает именно на их долю.

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