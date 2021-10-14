В Симферополе начались массовые проверки общественного транспорта

По результатам проверки власти города надеются найти возможные пути решения транспортной проблемы региона Фото: Архив "КП"

Ближе к шести вечера городские остановки заполняются людьми. О социальной дистанции и масках здесь помнят немногие, остальные озадачены тем, как бы впихнуться и в без того набитый автобус. Но когда к остановке подходят полицейские, из карманов, сумок и рюкзаков быстро достаются маски.

С 11 октября в крымской столице началась транспортная проверка, поэтому теперь каждый день приходится вспоминать о коронавирусных правилах. Да и ежедневные новости о количестве заболевших заставляют задуматься, но, как показывает практика, не всех.

Рейды организовали не только из-за несоблюдения противоэпидемиологических мер, но и из-за недовольства горожан - общественный транспорт ходит нерегулярно, график не соблюдается, а уехать в вечернее время почти нереально. Поэтому каждый день группа надзора выходит в город, чтобы лично проконтролировать работу автобусов. Утром с 7 до 10, а вечером - с 17 до 20 сотрудники администрации, министерства экологии и полицейские обходят остановки и общественный транспорт, чтобы зафиксировать нарушения. Позже по ним примут решения для улучшения транспортных проблем.

- На самом деле, подобные рейды у нас проходят каждый день уже с июня, как только появился соответствующий указ главы Крыма. Мы почти в таком же формате и таким же составом ходили по автобусам, троллейбусам и торговым точкам и смотрели, как выполняются рекомендации на местах. На этой неделе у нас просто увеличился список обязанностей, так как нужно проверять регулярность маршруток и расписание на остановках. А так - все по-старому, - говорит главный специалист отдела по гражданской обороне Павел Павлов.

В автобусах не все носят маски Фото: Александра Тимощенко

Проверяющие отмечают, что люди все еще не привыкли к ковидной реальности: маски носят немногие, а на просьбу их надеть, часто возмущаются.

- В таком случае приходится выписывать штраф, а он составляет 5 тысяч рублей, - говорит специалист. - Деньги немаленькие, и отдавать их за то, что всего лишь не надел кусочек марли, не очень хочется.

Каждый год число перевезенных пассажиров на общественном транспорте в Крыму растет. По данным Крымстата, с января по август услугами перевозок воспользовались почти 80 миллионов пассажиров. Но автобусов на дорогах не прибавляется, поэтому в час-пик любая городская маршрутка превращается в банку со шпротами. А вечером из-за того, что транспорта на линии почти нет, приходится делать большие интервалы. После 20.00 автобусы будто перестают ходить.

Усиленные проверки будут продолжаться до конца недели. По их результатам власти города надеются найти возможные пути решения транспортной проблемы региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в Симферополе стало невозможно ездить на общественном транспорте

Город стоит в пробках, а количество автобусов на дорогах уменьшается (подробнее)

В вечернее время в Крыму не хватает маршруток

Люди вынуждены жать на остановках по 30-40 минут (подробнее)