Алупка оказалась самым комфортным городом для жизни в Крыму

Самыми привлекательными для жизни названы города на ЮБК Фото: Архив "КП"

Самым комфортным городом в Крыму оказалась солнечная Алупка. Это следует из рейтинга комфортности городов России, который был разработан правительством РФ на основании индекса качества городской среды.

Эксперты оценивали шести типов городских пространств - жилье и прилегающие пространства, озелененные территории, общественно-деловую инфраструктуру, социально-досуговая инфраструктуру, улично-дорожную сеть и общегородское пространство. При выставлении оценок учитывалась безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, эффективность управления, современность и актуальность городской среды.

Итак, самой комфортной, по мнению чиновников, стала Алупка. Курортный город набрал 218 баллов. На втором месте расположилась Ялта с 203 баллами, а на третьем - Алушта (202 балла).

Далее в рейтинге идет бальнеологический курорт Саки со 185 баллами. Судак и Феодосия набрали по 180 баллов, а вот Армянск - 182 балла.

Город федерального значения Севастополь оказался менее комфортным, чем Армянск, и набрал всего 179 баллов.

Дальше расположились Керчь, Бахчисарай и Евпатория со 170 баллами.

Менее комфортными для жизни названы Симферополь (164 балла), Красноперекопск (158 баллов), Джанкой (156 баллов), Щелкино (149 баллов) и Старый Крым (135 баллов).

Самыми комфортными городами в стране стали Москва (288 баллов), Реутов (263 балла) и Санкт-Петербург (259 баллов).

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