Аксенов назвал провокацией попытку симферопольского МУПа поднять квартплату

Глава Крыма Аксенов намерен закончить обход дворов Симферополя и показать все проблемы главе администрации Демидову

Глава Крыма Сергей Аксенов расценил как провокацию попытку симферопольского МУП «Киевский» поднять квартплату для жителей многоквартирных домов на 30%. Об этом он сообщил сегодня на совещании по проблемным вопросам ЖКХ.

- Кому-то дурная голова покоя не дает, - отметил Аксенов. - На 30% поднимают стоимость услуг, которые не оказываются...Это провокация, приезжают и говорят, что Аксенов указал.

Еще 8 октября МУП «Киевский» на своих страницах в соцсетях разместил обращение руководителя предприятия Михаила Розума о необходимости поднять квартплату в связи с увеличением расходов на зарплату дворникам. Аналогичные обращения появились на информационных досках подъездов домов, обслуживаемых МУП «Киевский» с приглашением прийти на общее собрание жильцов для утверждения нового тарифа квартплаты - 19 рублей за 1 кв метр жилья без лифтов и 24 рубля за 1 кв метр жилья с лифтом.

- Это нарушение конкретного поручения, - подчеркнул Аксенов. - Абсолютно спокойная цена 16,8 рублей, в Судаке и на 14 рублей нормально содержат общедомовое имущество.

Возмущенные симферопольцы отправили главе несколько обращений по поводу неоказания услуг МУПом, за которые, тем не менее, начисляется оплата. Выбитые и рассохшиеся окна в подъездах, облупленные стены, грязные полы и разбитые почтовые ящики реальность в большинстве домов.

- Все эти годы мы платили по полной, но подъезды не убирали, перерасчет делать отказывались, ссылаясь на отсутствие актов по неоказанию услуги, прекрасно понимая, что нет у людей возможности каждый раз бегать с этими актами. Каждый должен заниматься своим делом а не шантажом и вымогательством, - пишут жители крымской столицы под сообщением о необходимости повысить квартплату.

- Хочу написать вам от жителей дома 10/7 по пер. Молодых Подпольщиков. До августа 2020 года цена действительно не поднималась, но с августа во время пандемии цена 3- х комнатной квартиры подорожала на 50 рублей, т.е цена за квадратный метр в нашем двухподъездном доме не имеющем даже своего двора возросла с 13 руб до 14,10 за кв.м. И поверьте наша жизнь не стала лучше. Теперь вы хотите 19,17 руб за кв.м. Получается лично моя квартира подорожает на 322 руб. Причем обслуживание не улучшилось ни на 1 коп.. все со скандалами и руганью, - приводит конкретный пример жительница Симферополя Ольга Кириченко.

Решение резко поднять квартплату министр ЖКХ Крыма Сергей Донец назвал преждевременным, но обвинил во всем жильцов, которые не приходят на собрания и не обсуждают с управляющей компанией необходимые работы и услуги по содержанию общедомового имущества.

- Это была преждевременная, глупая инициатива, и таких прецедентов в Симферополе и в Крыму не повторится, - заверил Донец.

Отметим, что от некоторых собственников поступили сообщения в адрес МУПа «Киевский» о проведении собрания по возврату на лицевой счет дома средств, перечисленных за отсутствующие услуги. Доверия муниципальной управляющей компании у жильцов нет.

Напомним, в мае глава Крыма Сергей Аксенов поручил властям Симферополя уволить руководителя предприятия МУП «Киевский Жилсервис». Решение главы последовало после обхода домовладений и дворов, находящихся на обслуживании МУПа. Тогда же новым руководителем предприятия был назначен Михаил Розум.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Аксенов уволил руководителя симферопольского МУПа

Потерять должность могут еще несколько чиновников (подробнее)

МУПы Симферополя хуже всех подготовились к зиме

Отчеты сдали на 100-процентую готовность (подробнее)