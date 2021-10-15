Силовики получили сигнал о возможном минировании двух судов Крыма

Силовики проверили все помещения, в них не было бомбы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В преддверии третьей годовщины трагедии в керченском политехническом колледже, где 17 октября из-за действий студента Владислава Рослякова погиб 21 человек,на полуострове участились случаи ложных минирований зданий.
На днях правоохранителям поступила информация от некоего мужчины о том, что его знакомая 14 октября планирует поднять на воздух Симферопольский районный суд и Верховный суд Республики Крым.
Как стало известно КП-Крым, также мужчина сообщил, что девушка якобы связалась с группой подозрительных мужчин и употребляет наркотики. Более того, девушка даже пыталась покончить с собой.
Письмо-предупреждение от знакомого семьи, как силовикам представился аноним, стражи правопорядка получили 13 октября, а на следующий день предусмотрительно были эвакуированы 15 сотрудников Симферопольского районного суда Крыма. После проверки всех помещений здания взрывное устройство не нашли.
А вот в Верховном суде РК от эвакуации персонала отказались. Тем не менее силовики проверили все помещения и также не нашли бомбу.
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