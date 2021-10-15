В аэропорту Симферополя от остановки сердца скончалась пассажирка

Женщине стало плохо во время прохождения зоны досмотра. Фото: Российский союз спасателей. Республика Крым

В симферопольском аэропорту 14 октября произошло ЧП - пассажирка скончалась прямо во время прохождения зоны досмотра. За жизнь женщины боролись члены Российского союза спасателей Республики Крым и работники «скорой помощи».

- Заметив работников скорой помощи бегущих в зону досмотра, спасатели последовали за врачами и немедленно включились в работу врачей. Спасатели Челядинов О. Б. и врач спасатель Можейко К. Э. немедленно подключились к реанимации, - сообщили в пресс-службе Российского союза спасателей РК.

Двое спасателей начали делать искусственное дыхание и сердечно-легочную реанимацию. В это время медики готовили аппарат ЭКГ, дефибриллятор и вводили кардиосимуляторы.

Но несмотря на оперативные действия спасателей и медиков, женщина не вернулась в сознание, врачи констатировали смерть.

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