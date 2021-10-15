Апелляционный суд Амстердама перенес заседание по делу о «скифском золоте»

Борьба за возврат экспонатов в Крым идут уже 7 лет Фото: Анна КИРИЕНКО

Апелляционный суд Амстердама перенес на более поздний срок заседание по делу о «скифском золоте». Об этом в эфире радио КП-Крым сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

- Мы ждем решение апелляционного суда, - подчеркнул он. - Оно должно было состоятся в октябре, но из-за ковидных ограничений видимо заседание будет перенесено. На когда пока сказать не можем.

Отказаться от процесса и отозвать свои требования музейные учреждения не намерены, несмотря на то, что коллекция находится в Музее Алларда Пирсона с февраля 2014 года, и

счет за хранение артефактов, судебные издержки растет день ото дня. Страховая стоимость предметов, вывезенных из крымских музеев, в общей сложности превышает 1 миллион евро.

- Не знаю, в какую сумму оцениваются эти расходы, но предполагаю, что он уже приближаются к нескольким десяткам миллионов рублей, - добавил Мальгин. - Речь дет о престиже, о культурном наследии, и мы будем до конца отстаивать свою точку зрения и добиваться решения суда в нашу пользу.

Четыре крупнейших музея Крыма - Керченский историко-культурный, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный и «Херсонес Таврический» – направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым – золотой остров в Черном море». Больше 2 тысяч экспонатов должны были вернуться в Крым в июне 2014 года. Но в связи с воссоединением Крыма с Россией по требованию Украины Нидерланды приостановили процесс возвращения артефактов.

Апелляционный суд должен был состоятся 26 октября и вынести решение о принадлежности коллекции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скифское золото Крыма все еще в Амстердаме: Суд закончился ничем

Археологические ценности в музеи Крыма вернут лишь в случае смены власти на Украине (подробнее)

Крымские музеи предоставили суду Амстердама все необходимые документы на «скифское золото»

Ранее суд приостановил рассмотрение дела минимум на полгода (подробнее)