В Симферополь на 30-летие побратимских связей приедет делегация из немецкого Хайдельберга

Побратимские связи курировал "Хайдельберг-Центр".фото: heise.de

В Симферополь в конце октября приедет делегация из немецкого города-побратима Хайдельберга. Состав делегации пока не разглашается.

- Как будут на руках все необходимые документы, мы сможем уточнить состав делегации, - отметил КП-Крым глава парламентского комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям в Крыму Юрий Гемпель. - Ждем в конце октября-начале ноября. Надеемся, что все сложится. Связь у нас не прерывается, хоть и в урезанном из-за пандемии виде.

По словам Гемпеля, это будет «дружеский визит» немецких коллег, не привязанный к какой-либо дате. Однако в ноябре 2021 года отмечается 30-летие подписания договора об установлении породненных связей между Симферополем и Хайдельбергом. Первыми в немецкий город на юго-западе Германии в 1990 году отправились учителя и школьники из столичной школы №3, после того, как немецкая делегация побывала в Симферополе. Впоследствии Хайдельберг оказывал помощь и поддержку своему крымскому побратиму через «Хайдельберг-Центр».

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