Около 800 человек устроят забег по Ай-Петринской яйле

Марафонцы преодолевают несколько десятков километров по горным тропам. Фото: Заповедный Крым

Около 800 человек участвуют в забереге по горным тропам Ай-Петринской яйлы Crimea X-Run. Ежегодный марафон собрал участников из 50 регионов Российской Федерации.

С 2015 года в октябре в Крым съезжаются экстремалы со всей станы, чтобы поучаствовать в забеге на разные дистанции по пересеченной горной местности. Набор высоты при этом может достигать 1,5 тысяч метров.

В этом году марафонцы могли выбрать продолжительность забега — один, два и пять дней.

Трасса воскресного забега. Фото:фото: crimeaxrun.com

Самый длительный состоял из нескольких маршрутов, включающих горные тропы в окрестностях Алушты и Гурзуфа. Общая протяженность трассы составляет 170 километров.

Программа «выходного дня» состоит из участка в 36 км, проходящего по ущелью Уч-Кош и поднимающегося на хребет Баланын-Каясы. В воскресенье 17 октября марафонцы выйдут на финальную дистанцию в 27 км по Ялтинской яйле и Таракташскому гребню.

- Часть этого пути затронет территорию Ялтинского горно-лесного заповедника, - сообщили КП-Крым в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым». - В связи с чем в рамках ультрамарфона пройдет эколого-спортивная акция «ЗАповедный Забег».

Из разных регионов в Крым съезжаются любители экстремальных забегов. Фото;Заповедный Крым

Суть ее заключается в плоггинге - так называют сбор мусора во время пробежки. Задумка принадлежит шведу Эрику Альстрему, а термин возник в результате слияния двух слов: шведского plocka «поднимать» и английского jogging «бег трусцой. За счет переодических наклонов, плоггинг сжигает больше калорий, чем обычный бег. И если каждый их участников марафона соберет хотя бы 1 кг мусора, лес станет намного чище.

- Соседство Ялтинского горно-лесного заповедника и городской жилой зоны приводит к большому количеству мусора, - отметили в администрации учреждения. - Главная цель акции – обратить внимание общественности на засоренность территории и повысить уровень экологической культуры.

Старт «ЗАповедного ЗАбега» запланирован на 9 утра от эко-отеля «Поляна Сказок».

Дальше марафонцы поднимутся на яйлу по Боткинской и Ставрикийской тропам – наиболее крутой и короткий из всех возможных. Плоский кусок по яйле – единственная часть, которую можно назвать простой. Подъем на вершину горы Ай-Петри, от нее спуск по началу Мисхорской тропы, траверс по лесным тропам до даунхильной трассы «Ягодка», подъем по ней и практически сразу спуск по Таракташскому гребню. Это техничные тропы, раскрывающие всю суть горных трейлов. После Таракташа спуск к водопаду Учан-Су и тропа вдоль реки Водопадной.

Вечером пройдет церемония награждения победителей и призеров Crimea x Run в гостинице «Ялта Интурист».

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