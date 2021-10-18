Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 октября: Побит очередной рекорд по заболевшим

В Крыму побит новый рекорд по количеству заболевших за сутки

На территории Республики Крым продолжает увеличиваться суточный прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим глава региона Сергей Аксенов утвердил новые ограничения и запретил ночные перевозки. Также перевели на дистанционку сотрудников госучреждений и студентов.

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Данные Министерства здравоохранения РК

За последние сутки в регионе выявили 597 новых зараженных Covid-19. Всего с начала пандемии на полуострове выявили 88 243 положительных на Covid-19. Такие данные приводит Министерство здравоохранение РК.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 888 человек. Также с начала пандемии выздоровели 74 049 пациентов, 31 – за истекшие сутки.

В Крыму по-прежнему реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Напомним, в регионе планируют ввести систему QR-кодов для посещения общественных мест. Аналогичная система уже действует в других субъектах РФ.

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За истекшие сутки в городе-герое зарегистрировано 294 новых случая заболевания COVID-19. 100 человек выписаны после выздоровления. Еще шесть человек, к сожалению, умерли в возрасте от 69 лет до 81 года. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

С начала пандемии в городе заболели новой коронавирусной инфекцией 34 806 человек. В настоящий момент выздоровели 30 252 человека, 1 198 умерли.

- Под наблюдением находятся 1 247 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден, – говорится в сообщении.

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