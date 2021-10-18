Мусор в окно: МинЖКХ Крыма объявило старт фотоохоты на свалки и грязь во дворах

Мусор отличный объект для фотоохоты - он никуда не денется Фото: Архив "КП"

Министерство ЖКХ Крыма объявило старт фотоохоты на свалки, переполненные баки, грязные контейнерные площадки и захламленые дворы многоквартиных домов. По результатам поступивших обращений будет составлен рейтинг самых чистых городов региона.

С просьбой фиксировать на телефон и присылать фотографии свалок и навалов мусора на совещании по проблемным вопросам ЖКХ обратился глава Крыма Сергей Аксенов.

- Я обращаюсь к крымчанам - окажите нам содействие! - подчеркнул он. - Сегодня у всех в телефонах есть возможность сфотографировать переполненные баки с разбросанным вокруг мусором. Присылайте их нам. Мы по итогам каждой недели будем составлять рейтинг по качеству уборки, и соответственно, действий органов власти. Вы нам поможете быстрее вычистить муниципальные образования и республику в целом.

Глава региона поручил МинЖКХ открыть интернет-ресурс для приема фотографий, поскольку много таких обращений поступает через социальные сети, и их нужно свести воедино. Проверки Центра оперативного реагирования показывают, что в муниципалитетах проводят разовые акции по очистке территорий, но системной работы нет, и спустя несколько дней мусора опять полно. В селе Куйбышево Бахчисарайского района до сих пор не вывезли навалы из пришедшей в негодность после июльского потопа мебели и прочей домашней утвари. Много мусора после курортного сезона осталось в лесополосах и вдоль автомобильных дорог, ведущих к побережью.

Все фотофакты МинЖКХ будет принимать через специальную форму обращения на сайте, привязанную к порталу Госуслуг. Без учетной записи на Госуслугах сообщить о свалке и мусоре не удастся. Помимо самой фотографии нужно заполнить форму подачи сообщения, указать категорию, согласиться с правилами и т.д.

При этом на сайте МинЖКХ уже действует форма подачи сообщений о свалках через «РЭО Радар», где также принимают фотографии и видеоматериалы о противозаконной утилизации, нарушении переработки, опасных отходах и даже неприятном запахе.

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