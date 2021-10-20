Известный украинский актер устроил поножовщину в Ялте

За свою выходку Комисарук может заплатить штраф в размере до сорока тысяч рублей. Фото: kino-teatr.ru

На днях звезда известных украинских сериалов ударил ножом в грудь жителя Ялты. Инцидент случился прямо посреди улицы курортной столицы Крыма, поэтому история сразу разлетелась по соцсетям. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по республике, после поножовщины нападавшего задержали.

Очевидцы рассказали, что вечером на улице Ялты между двумя мужчинами разгорелся скандал. Сначала они долго спорили, а потом один достал из сумки нож и начал им размахивать. Дебоширом оказался украинский актер телесериалов 46-летний Алексей Комисарук. И когда ялтинец пытался успокоить телезвезду и забрать оружие, мужчина резко втыкнул нож крымчанину прямо в грудь. Усмиряли агрессора очевидцы.

Как удалось узнать КП-Крым в местном отделении МВД, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, который признался в содеянном.

- Подразделением дознания ОП «Массандровский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - отметили в пресс-службе.

За свою выходку Комисарук может заплатить штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода за период до трех месяцев.

Заметим, актер играл бандита в фильме «Ломбард», «Брат за брата - 3», авторитета на зоне в сериале «Параджанов», подельника в «Нюхаче».

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