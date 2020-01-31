На танкере в Керченском проливе произошла поножовщина

В узком коридорчике морского судна столкнулись нос к носу двое мужчин. Один из них, с обнаженным торсом, резко выбрасывает руку вперед, но его оппонент, уходя от удара, наклоняется в сторону. Тогда нападающий пускает в ход правую руку, в которой зажат нож.

Несколько ударов в спину следуют один за другим. Но тут в инцидент вмешивается третий, который, пытаясь разнять драку, уводит с собой мужчину с ножом.

Такая сцена разыгралась на борту танкера в Керченском проливе около порта «Кавказ».

- Потасовка произошла на почве внезапно возникших неприязненных отношений, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО. - Старший помощник капитана судна взял в руку кухонный нож и, используя его в качестве оружия, нанес не менее четырех ударов в область туловища члену команды.

Медицинские эксперты оценили ножевые ранения, как тяжкий вред здоровью.

Теперь против 33-летнего жителя Астрахани возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Старшему помощнику капитана танкера грозит до 10 лет тюрьмы.

По решению суда его взяли под домашний арест. Пострадавший проходит лечение в местной больнице.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/757918" frameborder="0"></iframe> Поножовщина на танкере в Азовском море.Видео: Управления на транспорте МВД России по ЮФО

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