Взять штурмом: Попасть на прививку в поликлинике Симферополя оказалось не просто

В одной очереди сошлись несколько разных групп населения. Фото: Анна КИРИЕНКО

Гул, ругань, толчея - перед прививочным кабинетом в поликлинике очередь в несколько десятков человек. Кто-то пришел ко времени записи на портале Госуслуг, кто-то по выданному на конкретное время талончику в регистратуре, и, обязательно, живая очередь. В ней те, кто пришел привиться от гриппа и сделать ревакцинацию от коронавируса, или получить вторую инъекцию. А еще отдельная группка госслужащих, которых обещали завести и провести, но через эту оборону прорваться во властных коридорах не учат.

- Нас должны провести и поставить прививку! Какая запись, вы в своем уме?! - громыхает и жестикулирует «вожатая» группы. - Вы хотя бы бланки на заполнение нам дайте, мы тут их в коридоре все оформим.

- Я не собираюсь никого пускать, - предупреждает мужчина, занявший позицию перед дверью кабинета. - У меня талон на 9.30, а уже больше 10-ти.

Пожилая женщина придерживает травмированную руку в повязке, надеется, что ее пропустят. Но даже выглянувшая на миг медсестра не замечает мольбы в глазах - ей надо осадить собравшихся, чтобы не врывались в кабинет в верхней одежде и прекратили скандал. Не тут-то было.

- Что за бардак! Почему у вас на одно и тоже время столько людей! Это издевательство! - несется со всех сторон. Дверь резко закрывается.

- Вот так уже несколько дней, - жалуется медсестра. - Прививочный кабинет один, нас тут двое. А людей уйма. Обещают еще на прием посадить медсестру, иначе мы тут с ума сойдем.

В промежутках между оформлением и уколом интересуюсь, как быть с уже достигшими 18-летия. Раньше эта группа под вакцинацию не попадала, но теперь им тоже нужен QR-код, иначе никуда не попасть. Тем более, что здоровьем молодежь не блещет, а в моем случае у дочери есть аллергическая реакция на прививки, и ее детская карточка изобилует записями иммунолога.

- Надо «КовиВак» делать, - говорит медсестра. - Идите в регистратуру и просите направление.

Пропускать госслужащих записанные заранее не собираются. Фото: Анна КИРИЕНКО

В регистратуре снова очередь. Седой мужчина с испариной на лбу пытается объяснить, что ему плохо, его с работы отправили в поликлинику к врачу. Девушка машет на него руками и что-то кричит про «красную зону», куда мужчина должен отправляться немедленно. Где эта зона понять тяжело - вход один для всех. С моим вопросом тоже не сюда, надо идти к начмеду. У него под дверью еще одна очередь.

- Если бы нам столько выделяли «КовиВака», как вы его хотите, - с претензией высказывает дама в белом халате, услышав мой вопрос. Она пыталась разобраться с очередью под дверями кабинета, чтобы к начальству попадали самые стойкие. Ни одного праздно ожидающего не оказалось. У всех все срочно и жизненно важно. Все будут стоять до последнего.

Начмед одновременно общается с посетителями, подчиненными, отвечает на звонки. Да, про очередь под прививочным он знает и связывает ее с порталом Госуслуг - вести запись только через него поликлиника не может, портал регулярно подвисает, данные утрачиваются.

Собственные талоны по времени позволяют хоть как-то регулировать количество посетителей. И живую очередь отменить нельзя - на вторую инъекцию и прививку от гриппа запись не ведется.

Направление на «КовиВак» я все-таки получила. Да, этой вакцины мало, но и дети у нас не чужие. Держим оборону и бьемся дальше.

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