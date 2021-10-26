О подготовке к ЕГЭ нужно подумать заранее. Фото: Владимир Веленгурин/архив «КП»

Еще есть время до Единого государственного экзамена, но его лучше использовать с максимальной пользой, начав подготовку уже сейчас. Родителей и учеников, наверняка, интересуют цены и услуги репетиторов Крыма для подготовки к ЕГЭ в 2021-2022.

В Крыму большинство репетиторов оценивают свою работу в диапазоне от 500 до 1000 рублей за час. Хотя особо титулованные могут запросить и 2500-5000 рублей.

На стоимость влияют опыт и список регалий репетитора, необходимость выезда к ученику на дом и уровень знаний, который предлагается.

Нужно отметить, что отдельные репетиторы проводят бесплатное ознакомительное занятие. Можно рассчитывать и на скидку, если вы заплатите авансом за занятия или согласны на обучение в мини-группе. Можно заниматься как очно, так и дистанционно.

Рассказываем, сколько стоит подготовка к ЕГЭ в Крыму по разным предметам.

Русский язык

Нижняя планка - 500 рублей за часовое занятие, но как правило, выше 700 рублей ценник не задирается. Гуманитарные науки «подешевле» точных, где идет речь о цифрах и формулах.

Литература

Обойдется в 500-800 рублей. Но можно неплохо сэкономить: если заниматься в группе из 3-х человек, то скидка составит 20-25%.

Обществознание

Подготовка ЕГЭ стоит 600-800 рублей час, но при этом скидка для тех, кто оплатил сразу месяц занятий, составляет 5-10%.

За занятие в мини-группе (3 человека) нужно будет отдать 470 рублей. Еще дешевле – 400 рублей - обойдется дистанционная подготовка в мини-группе из 5 человек.

История

Репетиторы предлагают занятия в паре за 800-1000 рублей в час. Но по такой же цене можно найти и индивидуальные занятия.

Математика

Математика - царица наук, поэтому и ценник здесь начинается от 1000 рублей. Чаще всего репетиторы предлагают свои услуги за 1500 рублей в час. За часовое занятие в паре из кармана нужно выложить примерно 800 рублей.

Физика

ЕГЭ по физике обойдется в 1000-1500 рублей за час.

Как сэкономить: оплатить за месяц вперед и получить скидку 10% или заниматься в группе, отдавая за «урок» 400 рублей.

Информатика

Час занятий с репетитором обойдется в 800-1000 рублей.

Биология

Удивительно, но биология нынче в большой цене. Специалисты из Москвы, которые работают дистанционно, предлагают свои услуги по 2300 – 2500 рублей, местные репетиторы поставили ценник в 800 – 1000 рублей.

Химия

Индивидуальные занятия по химии стоят 600-1500 рублей в час, в мини-группе можно овладеть премудростями науки за 400-750 рублей.

Иностранный язык

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку обойдется в 1000-2500 рублей. И опять же, можно договорится о скидке с преподавателем, если внести предоплату.

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