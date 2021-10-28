Праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Фото: Валерий Звонарев/архив «КП»

31 октября - это день, когда можно примерить на себя образ вурдалаков, зомби и прочей нечисти, чтобы отметить День всех святых. Хэллоуин в Крыму 2021: как и где отпраздновать?!

К празднику, который популярен в англоязычных странах, в нашей стране относятся неоднозначно, но все-таки его отмечают. Хэллоуин – это ведь возможность устроить костюмированное шоу и вдоволь подурачиться, а также отличный повод для фанатов хоррора погрузиться в атмосферу фильмов ужасов.

До пандемии коронавируса в Крыму отдельные питейные заведения в этот день превращались в некое подобие исчадия ада, как фильме Квентина Тарантино «От заката до рассвета», клиенты по доброй воле примеряли на себя роль обитателей преисподней.

С 30 октября вся Россия уходит на «каникулы» до 7 ноября. Но особо порезвиться в ночь с воскресенья на субботу не получится. Виной тому антиковидные ограничения-«табу», которые не приветствуют разгула в ночных клубах и кафе-ресторанах. К тому же, глава Республики Крым Сергей Аксенов неоднократно заявлял о негативном отношении к этому празднику.

Тыква - главный символ Хэллоуина. Фото: Екатерина Селиванова/архив «КП»

МОРОЖЕНОЕ ИЗ ТЫКВЫ

Лучше всего ночь с 31 октября на 1 ноября провести дома, чтобы не подвергать себя и других опасности заразиться ковидом.

Предстоящий праздник - отличный повод для занятий карвингом (искусство вырезания из овощей и фруктов, - от ред.). Это можно сделать дома. Только нужно заранее озаботиться покупкой «моделей»: на рынке за средних размеров тыквину нужно отдать рублей 150.

Любители гастрономических изысков могут порадовать себя и своих близких мороженым из тыквы! Вкусно, полезно и на сто процентов подходит для празднования Хэллоуина. Правда, приготовлением десерта нужно озаботиться заранее.

Основные ингредиенты - 400 мл жирного кокосового молока, 0,5 кг тыквы, 1/4 ст. кленового сиропа, 3/4 ч. л. молотой корицы, 1/8 ч. л. имбиря и мускатного ореха, 1/2 ч. л. ванильного экстракта, чуть поваренной соли. Запекаем, остужаем, а затем измельчаем в блендере тыкву. Добавляем остальные ингредиенты и отправляем в морозильную камеру на 3-4 часа, не забывая перемешивать каждый час.

СХОДИТЬ В КАФЕ ИЛИ БАР

Точки общепита сейчас доступны только счастливым обладателям QR-кода, но такие требования не распространяются на детей.

Вот кафе и приглашают мальчишек и девчонок на мероприятия, посвященные Хэллоуину.

Организаторы завлекают юных клиентов мастер-классами по приготовлению печенья в виде паучка и развлекательными программами. Цена вопроса в пределах 500 рублей - с возрастной категории «3+» и «6+» особо и взять-то нечего.

Предложения для «18+» есть, но их не так уж и много. Бары и ночные клубы все-таки проводят вечеринки в стиле Halloween, где «потрясающая музыка и дьявольски вкусные коктейли создадут невероятно праздничную атмосферу».

Рестораторы, предлагая своим клиентам яркий бал Князя Тьмы, твердо отдают отчет, что происходит в реальной жизни, и напоминают, что при себе нужно обязательно иметь паспорт с приложением в виде QR-кода или актуального ПЦР-теста. Нечисть вряд ли спасет от штрафов за нарушение антиковидных мер.

ОТПРАВИТЬ ОТКРЫТКУ В ЧЕСТЬ ХЭЛЛОУИНА

Всех поклонников посткроссинга (система обмена почтовыми открытками между незнакомыми людьми из разных концов света, - от ред.) приглашают 31 октября в 13.00 на Главпочтамт на улице Александра Невского, 1 в Симферополе.

Организаторы приготовили для рассылки специальную открытку с котиком, ведь мурлыки – это талисман полуострова.

Программа акции следующая: ставим специальный штамп «крымский посткроссер», дальше все желающие отправляются на прогулку и в кафе за горячим чаем с облепихой или глинтвейном.

- При себе иметь маску/респиратор, мы заботимся о здоровье своих друзей-посткроссеров и хотим минимизировать возможный риск заражения. Пожалуйста, воздержитесь от посещения нашей встречи, если почувствуете признаки ОРВИ, - настойчиво рекомендуют организаторы акции.

ПОГОВОРИТЬ С ПРЕДКАМИ

Любители эзотерики могут встретиться с единомышленниками, побывав на занятии у таролога и рунолога.

Объявления о таких мероприятиях уже появились в соцсетях. Правда, покуражиться там в образе нечисти не получится.

Но зато организаторы обещают «практикум-ритуал по выявлению и отпусканию деструктивных родовых программ». Для таинства нужно принести с собой свечу черного цвета.

Практикующие эзотерики также проведут и «и сессию, на которой с помощью карт участники смогут получить ответы-послания от своих предков».

Все это великолепие завершит медитация. За участие в двухчасовом действе нужно отдать 700-800 рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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