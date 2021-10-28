Новые ограничения по COVID-19 вводятся в Крыму с 30 октября

С 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочие дни Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму с 30 октября вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 60-ти лет и приостанавливается льготный проезд для пожилых людей. Также вводятся и другие ограничения. Об этом говорится в обновленном указе главы РК Сергея Аксенова.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И ЛЮДЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Согласно тексту документа, сидеть дома должны граждане старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания. Место жительства можно покидать, только если есть прямая угроза жизни и здоровью, или же нужно поехать к месту проведения вакцинации против коронавируса, или пойти в ближайшее место покупки товаров, или вынести мусор.

Указанные ограничения не распространяются на граждан 60+, которые уже прошли вакцинацию против коронавируса или переболели ковидом. Они должны иметь на руках соответствующий сертификат или qr-код. Кроме того, разрешено не соблюдать самоизоляцию медработникам и тем, кто обязательно должен присутствовать на рабочем месте.

Кроме того, с 30 октября приостанавливается льготный проезд в общественном транспорте. Это касается городских, междугородних и пригородных автобусов, троллейбусов и трамваев, которые, а также железнодорожного транспорта.

ЗАПРЕТ НА РАБОТУ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ВЫХОДНЫЕ

Как сообщается в указе, развлекательным центрам и заведениям запрещено работать в выходные, нерабочие и праздничные дни. Также запрет касается детских досуговых и развлекательных организаций. Кроме того, заведениям общепита запрещено работать с 23.-- до 08.00. Раньше продолжать принимать посетителей ночью могли кафе и рестораны, где провакцинированы все сотрудники.

В ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ТЕПЕРЬ ТОЖЕ ПО QR-КОДУ

Поправки в указ главы республики также устанавливают ограничения при входе в торговые центры площадью от 300 квадратных метров. Теперь это разрешено только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Отметим, что в Крыму в течение месяца стремительно растет число заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки был выявлен 681 заболевший, в республике поставили очередной антирекорд.

Врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский сообщил, что сейчас от коронавируса в Крыму проходят лечение больше 10 тысяч человек. Из них около 6 тысяч лечатся амбулаторно, 4,5 тысяч находятся в стационарах. В Крыму развернули дополнительные койки для лечения больных ковидом.

- В республике развернуто 5 210 коек для лечения больных с коронавирусом, коечный фонд занят на 89%. Вчера приняли решение доразвернуть койки на базе существующих ковидных госпиталей - 426. Свободные койки есть. Помощь оказывается в должном объеме, - заявил Константин Скорупский.

Также врио министра здравоохранения республики подчеркнул, что среди населения есть ажиотаж по иммунизации. Сейчас в республике есть необходимое количество вакцин. Чтобы ликвидировать очереди, в Минздраве приняли решение увеличить количество пунктов вакцинации, организовать мобильные бригады для выезда на предприятия и привлечь волонтеров и студентов медучреждений.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочие дни. С 25 октября в Крыму ввели qr-коды для посещения досуговых учреждений. Для заселения в гостиницы понадобится не только код, но и отрицательный ПЦР-тест.

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