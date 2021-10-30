В МВД Крыма рассказали об ответственности за сертификат без фактической прививки от коронавируса

Для проверки кода при себе нужно иметь удостоверение личности Фото: Архив "КП"

В МВД по Республике Крым рассказали об ответственности за использование поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Она предусмотрена как для тех, кто продает фиктивный документ с несуществующим QR-кодом, так и для тех, кто им пользуется.

Помимо мошенничества, действия фальсификаторов подпадают под ст. 327 УК РФ, предусматривающую ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Поскольку сертификат о вакцинации является официальным документом, то за его подделку, изготовление или оборот наказание предусмотрено вплоть до 2 лет лишения свободы.

Если к фальсификации причастны сотрудники медучреждения, то речь идет о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), за который к сроку в 2 года тюрьмы может добавится дополнительное наказание, если действие существенно нарушило права и законные интересы граждан.

Оплату поддельного сертификата Уголовный кодекс трактует как взятка должностному лицу со штрафом до 1 миллиона рублей или лишением свободы до 3 лет.

Санкции к гражданам, приобретающим и использующим сертификаты в обход прививки, предусматривают штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы до 2 лет.

- Это далеко не полный перечень санкций за незаконные действия, связанные с получением поддельных сертификатов о вакцинации, - подчеркнули в МВД. - Ведь соответствующие действия могут совершаться и с применением поддельных штампов медицинских организаций, подписей должностных лиц и т. п., которые тоже наказываются.

Напомним, с 25 октября посещение общественных мест в Крыму возможно только при предъявлении сертификата о прививке или QR-кода переболевшего или вакцинированного человека.

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