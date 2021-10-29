Вам в ФАП: Прививочные кабинеты из торговых центров переедут в палатки и модульные пункты

В роли полевых госпиталей - палатки МЧС Фото: Архив "КП"

Модульные фельдшерско-акушерские пункты придут на смену временным прививочным кабинетам в торговых центрах Симферополя. С 30 октября вход в ТЦ станет возможен только при наличии QR-кода, что сводит на нет вакцинацию внутри помещений.

ДОМ НА КОЛЕСАХ

- Сегодня в Симферополь выехали 5 модульных ФАПов, которые будут установлены возле торговых центров и на Центральном рынке, - сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский. - С МЧС обсуждается возможность установки дополнительных палаток в городских парках- парке Тренева, Гагаринском парке.

После введения обязательной вакцинации для работников отдельных сфер и ограничения доступа в общественные зоны для не обладающих естественным и искусственным иммунитетом граждан очереди в прививочные кабинеты заметно выросли. К декабрю Минздрав планирует выйти на показатель 1 миллион 212 тысяч вакцинированных, прививая по 10-15 тысяч человек в сутки. Но дополнительные кабинеты под прививочные ищут только сейчас, после того, как глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение увеличить количество пунктов.

ЛОЖАТ И КЛАДУТ

Дополнительные койки уже развернуты. Сейчас под лечение коронавируса и пневмонии отведено 5 240 коек в 30 больницах и 1 санатории. Они заполнены на 89%, но переводить в «красную зону» новые места в Минздраве не спешат.

- Коечного фонда боле чем достаточно, - уверен Скорупский. - Дефицита в койках нет, и дополнительное перепрофилирование не рассматривается.

Только за последние сутки дополнительно развернуто 446 коек в 15 больницах, где уже работают «ковидные» стационары». На больничных койках находятся 4 675 пациентов, и каждый третий на кислородной поддержке. 438 в тяжелом состоянии.

Амбулаторно получают лечение еще 5 588 больных.

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Чтобы снять нагрузку с поликлиник и «скорых» Минздрав запустил консультационную телефонную линию в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи. При симптомах острых респираторных заболеваний - повышенной температуре, затрудненном дыхании, кашле, слабости — можно позвонить по номеру: +7 (3652) 248-769 и получить рекомендации по дальнейшим действиям. Линия работает ежедневно с 09.00 до 18.00 часов.

Также по всем вопросам регионального здравоохранения звонки принимают на «горячей линии» : 122, 8 800 733 33 34, 8 800 733 33 12.

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