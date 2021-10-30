Как на въезде в Севастополе работают блокпосты по проверке QR-кодов

Ограничения введены до 7 ноября. Фото: Правительство Севастополя

В Севастополе заработал порядок по предъявлению QR-кодов для въезда в город. Действуют 7 блокпосты на автомобильных дорогах и 1 на железнодорожном вокзале.

По информации пресс-службы правительства Севастополя блокпосты проверяют въезжающие и выезжаюшщие автомобили на трассе Ялта-Севастополь в районе села Терновка, на 257 км трассы «Таврида» у стелы «Якорь», на повороте с моста на село Вишневое, в селе Фронтовом, на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта-Севастополь со стороны мыса Сарыч возле кафе «Дамир», в селе Андреевка.

- Люди сознательно относятся к данной мере, и мы видим, что по статистике утра, каждый двенадцатый автомобиль разворачивается и уезжает в обратном направлении, – цитируют «Вести. Севастополь» заместителя руководителя департамента общественной безопасности Севастополя Алексея Краснокутского.

Отдельный пункт пропуска организован на железнодорожном вокзале. Наличие сертификата или QR-код у прибывающих и отправляющихся из города пассажиров проверяют на электричках, так и на поездах дальнего следования.

- Из трех прибывших электричек двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно,- сообщил заместитель директора департамента общественной безопасности Владимир Беспалый. - Прибыл поезд из Санкт-Петербурга в 9.09, из 268 человек не допустили 5. Люди покупают билеты и убывают в обратном направлении.

Все блокпосты работают в штатном режиме. Однако очевидцы в соцсетях сообщают об отсутствии на блокпостах интернета, благодаря чему можно проехать предъявив изображение QR-кода. По всем консультационным и проблемным вопросам следует звонить в ситуационный центр по телефонам: 1563 и +7(8692)417600.

Беспрепятственный проезд обеспечивают сертификат (медицинская справка) или QR-код о вакцинации, сертификат (медицинская справка) или QR-код о перенесенном коронавирусе.

Крым входит в десятку регионов с высокими темпами распространения коронавируса. Ежедневно в РК и Севастополе заболевают больше 1 тысячи человек и умирает несколько десятков.

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