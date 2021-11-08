В Крыму начали строительство крупного оптово-распределительного центра

ОРЦ расположится на площади 25 гектаров в Симферопольском районе. Фото: "Крым 24"

В селе Чистенькое Симферопольского района началось строительство крупнейшего оптово-распределительного центра. Соглашение о реализации нового инвестпроекта в Крыму было подписано 28 октября между Корпорацией развития Крыма и ООО «Пуд».

- Строительство оптово-розничного центра осуществляется по поручению Президента России с целью урегулирования ситуации на рынке продовольственных товаров на территории Республики Крым, - сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона.

Строительство ОРЦ поможет создать новые рабочие места, но и способствует снижению цен.

Директор ООО «Пуд» Артем Спиваков отметил, что в 2023 году, когда центр достроят, розничные цены на сельхозпродукцию снизятся примерно на 20% за счет того, что уменьшится число посредников. Сейчас, по его словам, в Крыму нет логистических центров класса «А», поэтому хранить собранный урожай фруктов и овощей в республике пока негде.

СПРАВКА «КП»:

В оптово-распределительном центре будут храниться товары народного потребления, продукты питания. Также в ОРЦ будут укомплектовывать продукты для развоза в торговые сети. Общая площадь здания - больше 50 тысяч квадратных метров, ОРЦ расположится на площади 25 гектаров. Грузооборот центра - около 75 тысяч кубометров в сутки. Окончить строительство ОРЦ планируется в июле 2023 года. Общая стоимость строительства склада - более 6 миллиардов рублей.

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