В Симферополе открылся бесплатный приют для собак, чьи хозяева больны ковидом

До пандемии и коронавируса это был обычный приют, где принимали собак Фото: Архив "КП"

Во время нерабочих дней начала ноября в Симферополе открылся бесплатный вольер для собак, чьи хозяева были госпитализированы с коронавирусом. Приют с милым названием «Лабрадом» принимает питомцев еще с самого первого локдауна. Как рассказал его создатель Дмитрий Фролов, тогда за несколько месяцев карантина в «ковидном» вольере находилось больше двадцати собак, пока их владельцы лежали в больнице. А в этом году всего за неделю поступило уже около шести заявок. Поэтому «Лабрадом» планируют расширять, чтобы места хватило всем питомцам.

- До пандемии и коронавируса это был обычный приют, где мы принимали собак. Сначала лабрадоров, но потом поняли, что не будем разделять на породы. Когда случилась вся эта эпопея с карантином в прошлом году, решили помогать людям в сложной ситуации и брать питомцев на время, пока их хозяева лежат в больнице, - рассказывает владелец «Лабрадома».

По словам Дмитрия, за время существования «ковидного» приюта бывали и печальные ситуации, когда хозяева умирали.

- Приходилось оставлять собак у нас или искать новых хозяев. Животные в такие моменты испытывают стресс и сильно страдают, - говорит Фролов.

Сейчас в приюте находятся около 30 собак. В будущем волонтеры планируют увеличить количество вольеров, но сейчас на это нет нужных средств.

- В прошлом месяце, например, чисто технические расходы без еды составляли 38 тысяч, а помогли нам на 20. Остальное пришлось брать из своего кармана, поэтому пока расширяться и ставить новые вольеры очень сложно финансово, - отмечает владелец приюта.

Заметим, в приюте «Лабрадом» зимой выхаживали собаку с перерезанным горлом, которую нашли на АЗС в Симферополе. Пса помогли выходить и найти хозяев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Найденный на АЗС Симферополя с перерезанным горлом пес был любимцем многоэтажки

Его звали Печенька (подробнее)

Хатико из Судака: Пес второй год ждет умершего хозяина

Собаке нужен новый дом (подробнее)