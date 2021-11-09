Калуга, Элиста, Махачкала и Нарьян-Мар: из каких городов будут льготные авиабилеты в Крым

Льготные авиаперевозки действуют с мая по октябрь Фото: Анна КИРИЕНКО

В летнем расписании аэропорта «Симферополь» будет 13 льготных направлений. Их перечень утвердило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Рейсы по льготной цене будут выполнять 6 авиакомпаний из городов: Калуга, Псков, Элиста, Махачкала, Саранск, Тобольск, Петрозаводск, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Нарьян-Мар, Тамбов.

- Субсидированные билеты в Крым и обратно будут доступны в весенне-летний период при перевозке экономклассом всех категорий пассажиров в обоих направлениях, - заверили КП-Крым в аэропорту «Симферополь».

Перечень направлений и компаний, принимающих участие в госпрограмме стимулирования межрегиональных перевозок, изменился в сравнении с 2021 годом. Из списка выпали аэропорты Иваново, Липецка, Кургана и Брянска. Вместе с тем льготные рейсы станут доступны из Элисты, Махачкалы, Нарьян-Мара, Тобольска и Тамбова. Также вместо компании S7 Airlines в список вошли Red Wings и «Руслайн». Авиакомпании «Азимут», «ИрАэро», «Северсталь» и «Ямал» продолжат субсидированные рейсы в Крым в период летней навигации.

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