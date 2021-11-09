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Общество9 ноября 2021 18:00

Как жители Крыма обходят систему QR-кодов

Двух недель оказалось достаточно, чтобы научиться обманывать проверяющих
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Сейчас заветный код могут получить только те, кто переболел или вакцинировался

Сейчас заветный код могут получить только те, кто переболел или вакцинировался

Фото: Архив "КП"

Новая система QR-кодов стала настоящим вызовом для тех, кто не привык соблюдать правила. С 25 октября в кафе, кинотеатры, салоны красоты без QR-кода попасть невозможно. Кто-то послушно пошел делать прививку, а кто-то решил хитро обойти систему.

Заветный код могут получить только те, кто переболел или вакцинировался. Без него крымчане могут посетить только продуктовые и аптеки, даже торговые центры стали недоступны. Но так ли это на самом деле? «Комсомолка» решила узнать истории жителей республики, которым удалось обойти систему QR-кодов.

КОД ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА

- Когда объявили, что без сертификата или ПЦР почти никуда не попасть, я решил переждать. Боялся, что будут жестко проверять, поэтому решил, что без кафешек проживу. А потом как-то гулял с другом по городу и тот предложил зайти в торговый центр. Сначала я долго сомневался, но потом рискнул, - рассказывает Олег*. - Нашел какой-то случайный код в интернете и тыкнул его в нос охраннику. Тот просто глянул, кивнул и пропустил. В итоге оказалось, что код был то ли от холодильника, то ли от машинки стиральной. Если бы проверили, было бы стыдно.

ВЕРЯТ НА СЛОВАХ

В тренажерных залах и фитнес-центрах QR-коды проверяют тоже не слишком тщательно. Во многих центрах игнорируют новую систему, чтобы не терять клиентов. По словам Ольги*, которая уже год занимается в одном фитнес-зале Симферополя, сертификаты проверяют только на словах.

- Вакцинацию я прошла еще два месяца назад, и код у меня есть. Но в зале тренер только на словах убедилась в этом. Когда я спросила, нужно ли показать QR, она сказала, что и так верит. С остальными клиентами то же самое, - говорит женщина.

КОД ПОДРУГИ - МОЙ КОД

Чаще всего в кафе, рестораны и торговые центры люди пытаются пройти с чужим QR-кодом. Многих ловят и разворачивают. Но в большом потоке людей иногда удается проскочить и без проверки.

В торговые центры без кода тоже не попасть

В торговые центры без кода тоже не попасть

Фото: Архив "КП"

- Называешь дату рождения, возраст, имя и добро пожаловать. Но это бывает не всегда и не везде, - рассказывает Ирина*.

По словам еще одной жительницы Симферополя, уже вторую неделю она пользуется сертификатом лучшей подруги.

- Я пока решила не делать прививку. Взяла скрин сертификата у подруги и сфоткала ее паспорт. Нам часто говорили, что мы похожи, а тут получилось это выгодно использовать, - говорит Светлана*.

СОБСТВЕННЫЙ САЙТ

Для проверки QR-кода не требуется специальное оборудование, достаточно навести камеру смартфона на код и перейти по ссылке, которую вам предложит телефон. Поэтому самые хитрые решили даже создать свой сайт с фотографией одобренного сертификата.

- Теперь, когда кто-то обычной камерой наводит на мой код, им выдает тот фейковый сайт, который я создал, - говорит Юрий*. - А там все как на настоящем, даже не придерешься.

РИСКОВАТЬ НЕ СТОИТ

Однако в МВД по республике напоминают, что даже за находчивость легко можно загреметь как минимум на два года. Ответственность предусмотрена как для тех, кто продает фиктивный документ с несуществующим QR-кодом, так и для тех, кто им пользуется.

Помимо мошенничества, действия фальсификаторов подпадают под ст. 327 УК РФ, предусматривающую ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Поскольку сертификат о вакцинации является официальным документом, то за его подделку, изготовление или оборот наказание предусмотрено вплоть до 2 лет лишения свободы.

Санкции к гражданам, приобретающим и использующим сертификаты в обход прививки, предусматривают штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы до 2 лет.

* Имена героев изменены.

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