Подработка не по профессии: Как крымчане зарабатывали во время ноябрьских ковикул

Подработки могут принести около 21 000 рублей дополнительного заработка в месяц. Фото: Архив "КП"

Главным условием нерабочих дней в начале ноября было сохранение зарплаты. Поэтому крымчане уходили на выходные со спокойной душой. Но некоторым все же пришлось искать способы заработка на свободную неделю. По данным экспертов Авито Услуг, жители Крыма решили на неделю стать мужьями на час, догситтерами и уборщиками клининговых служб.

ДОГСИТТЕР

Во время «ковикул» спрос на выгул собак в Крыму увеличился на 23%. Любители пушистиков, которым не сиделось дома всю неделю, решили разместить свои анкеты на сайте объявлений. В среднем за одну прогулку можно было заработать от 400 рублей - в неделю получится примерно 3 000 рублей. А если выгуливать нескольких собак одновременно - 9 000 рублей.

МУЖ НА ЧАС

Если провести дома чуть больше времени, чем обычно, в глаза сразу бросаются сломанная дверная ручка и не повешенная на стену картина. Поэтому услуги мужей на час стали как никогда актуальны в период ноябрьских выходных.

Как сообщают эксперты портала объявлений, за час можно заработать около 300 рублей. За неделю такой подработки выйдет около 5 000 рублей. Спрос на мастеров на час в нерабочую неделю вырос на 14%, предложений стало больше на 17%.

КЛИНИНГ

За время карантина и ограничений многие осознали, что сидеть весь день в грязной и неубранной квартире тяжело и вредно для здоровья, а убираться самостоятельно - неохота. С 28 октября по 7 ноября 2021 года, по сравнению с предыдущими двумя неделями октября, спрос на мастеров по уборке в Крыму вырос на 42%, а на генеральную уборку - на 100%. Сейчас средняя цена за эту услугу в Крыму составляет 1 000 рублей. Заработать можно было и на небольших хлопотах. За стирку и глажку одного килограмма белья можно получить около 300 рублей, за мытье одного окна - 100 рублей, чистку мебели - 500 рублей. Хорошо оплачивается и вывоз мусора - 1 000 рублей за один килограмм.

То есть если раз в неделю проводить генеральную уборку (1 000 рублей), выбрасывать весь ненужный мусор (2 000 - 3 000 рублей), постирать и погладить 2-3 кг белья (500 рублей), мыть окна (300 рублей) и чистить мебель - 500 рублей, в среднем выйдет около 5 000 рублей.

РЕПЕТИТОРЫ

Также во время нерабочих дней в Крыму вырос спрос на репетиторство по школьным предметам - на 54%. Родители школьников переживали, что за неделю их дети отстанут по программе, поэтому искали репетиторов по русскому и математике в онлайне.

За один урок можно заработать около 500 рублей. Проводя хотя бы три занятия в неделю, можно получить 1500 рублей.

ДЕНЕЖКИ

Так, за выгул нескольких собак два раза в день - в месяц получится 5 600 рублей + услуги мастера на час - 5 000 рублей + одна генеральная уборка и мелкие домашние хлопоты - 5 000 рублей + репетиторство с несколькими учениками - 6 000 рублей. Получается - 21 000 дополнительного заработка в месяц.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время нерабочих дней в Крыму стало больше киберспортсменов

Среди жителей полуострова спрос на аренду игровых компьютеров увеличился на 10% (подробнее)

Как жители Крыма обходят систему QR-кодов

Двух недель оказалось достаточно, чтобы научиться обманывать проверяющих (подробнее)