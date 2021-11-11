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Общество11 ноября 2021 14:53

У владельцев участков на ЮБК отсуживают земли Ялтинского заповедника

Специалисты ФГБУ «Заповедный Крым» подсказали, как проверить вожделенные «сотки» перед заключением сделки
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Покупая землю на ЮБК, нужно обязательно узнать, не находится ли она в заповедной зоне.

Покупая землю на ЮБК, нужно обязательно узнать, не находится ли она в заповедной зоне.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров – отличное место для воплощения в жизнь мечты о домике на берегу моря.

Желающих поселиться на побережье не отпугивают даже баснословные цены на участки. Но кроме опасности увязнуть в кредитах, взятых на покупку вожделенных «соток», можно и вовсе остаться ни с чем. Нюансов при приобретении земли на полуострове много, об одном из них в соцсети и рассказали эксперты.

- К нам регулярно приходят запросы о принадлежности земельных участков, зданий и сооружений к границам особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Их присылают осознанные граждане перед приобретением объектов недвижимого имущества - чтобы быть уверенными в «чистоте» сделки, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

Ведь уже были случаи, когда владельца участка соответствующие органы ставили перед фактом, что его земля относится к территории заповедника, и рамках закона лишали права собственности.

Эксперты ФГБУ «Заповедный Крым» отметили, что особенно много таких «спорных» объектов в Большой Ялте:

- Их возникновение объясняется тем, что органы местного самоуправления с 2003 по 2013 годы были наделены полномочиями предоставления земельных участков в собственность и в аренду. Под раздачу третьим лицам попали и земли Ялтинского заповедника, у которого на тот момент не было государственного акта на право пользования.

После воссоединения Крыма с Россией такие участки были оформлены или переоформлены в соответствии с действующим законом. Они попали в границы государственного природного заповедника федерального значения «Ялтинский горно-лесной».

- Право на такие участки мы оспариваем в судебном порядке. И на сегодняшний день есть уже ряд решений, вынесенных пользу ФГБУ «Заповедный Крым», - отметили в учреждении.

Как же уберечь себя от покупки объектов недвижимого имущества, находящихся в границах ООПТ?!

Специалисты предлагают два верных способа: направить по электронной почте zapovedcrimea@mail.ru соответствующее заявление в ФГБУ «Заповедный Крым» или самостоятельно проверить участок по кадастровому номеру на сайте по этой ссылке.

Список земельных участков на территории заповедника. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым» объединенная дирекция крымских заповедников/VK

Список земельных участков на территории заповедника. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым» объединенная дирекция крымских заповедников/VK

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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