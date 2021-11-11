«Бояться стоит Украине»: Эксперт оценил угрозы Киева в адрес Минска в случае признания Крыма

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: Архив "КП"

Белоруссия критически важна для Украины как страна-посредник, через которую поддерживается связь с Россией. Поэтому последствия признания Минском российского статуса Крыма могут быть непоправимыми для незалежной. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что «сейчас Крым является российской территорией», однако де-юре полуостров принадлежит Украине. В МИДе Украины на это высказывание быстро отреагировали. Пресс-секретарь украинского ведомства Олег Николенко отметил, что изменение подхода Белоруссии по поводу признания Крыма «приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений».

- Тут украинская сторона права - «непоправимые последствия» могут быть для Украины. Белоруссия критически важна для нее как страна-посредник, через которую поддерживаются связи с Россией. Отказ от прямых связей и так опустил уровень украинской экономики, а отказ от такого варианта ударит еще сильнее, - отмечает политолог.

По его мнению, Белоруссия может выбирать любую линию в вопросе признания Крыма, а вот у Украины такого выбора нет.

- У официального Киева нет другого выхода из-за политики предательства дружбы народов, выбранной западными марионетками, приведенными к власти после госпереворота 2014 года, - заключил Владимир Джаралла.

Напомним, в августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что примет Крым как часть России только тогда, «когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты».

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