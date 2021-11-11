Не проехали: Замглавы Ялты и начальник управления транспорта Симферополя лишились должностей

С общественным транспортом все не ладно Фото: архив "КП"

Администрации Симферополя и Ялты реформируют транспортные управления. Тамошние специалисты оказались не компетентны в вопросах организации движения общественного транспорта - из расписания может выпасть маршрут, и этого никто не заметит.

В Симферополе начальник управления транспорта Анастасия Волкова покинула свой пост после того, как не смогла назвать количество остановок в городе.

- К сожалению, столкнулся с тем, что профильное управление точных цифр остановочных павильонов не знает, сейчас проводим инвентаризацию, - отметил глава администрации Симферополя Валентин Демидов. - Мною принято управленческое решение в отношении руководителя управления.

Замглавы администрации Ялты Сергей Стрельбицкий попал в немилость после того, как возмущенные ялтинцы пожаловались на отсутствие автобусов по маршруту №133 в течение нескольких недель. Причем Стрельбицкий узнал о проблеме от руководства Министерства транспорта.

- Начальник транспортного отдела уволен, реформируем отдел, и, к сожалению, заместитель, который курировал транспорт, его работа признана неудовлетворительной, - сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. - Функции переданы другому заместителю. В настоящий момент Сергея Валентиновича нет на работе.

Служебное расследование ждет управленцев Кировского района, где из-за банкротства муниципального предприятия «Чистота и порядок» с 8 ноября отсутствует автобусное сообщение, и граждане, простоявшие зря на остановке, стали жаловаться в Совмин.

- Почему мы в Симферополе узнаем об этом раньше, чем те должностные лица, которые на месте отвечают за это?- возмущается глава Крыма Сергей Аксенов. - Если заместители глав администраций, начальники управлений и транспортных предприятий не ездят хоть раз в неделю на общественном транспорте, значит они не на своем месте.

Заместитель главы Евпатории Александр Рытов получит выговор за отсутствие расписания движения на остановках, а глава администрации Керчи Святослав Брусаков будет размещать расписание сам - сотрудники МУПа ушли на больничный.

В скором времени Роспотребнадзор пойдет с проверками к транспортникам по дезинфекции салонов и соблюдению масочного режима. Поводов для отставки чиновников, вероятнее всего, прибавится.

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